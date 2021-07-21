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Haberler Galatasaray PSV - Galatasaray CANLI ANLATIM

PSV - Galatasaray CANLI ANLATIM

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray ile PSV Eindhoven karşı karşıya geliyor. Sarı kırmızılılar eğer PSV'yi elerse Celtic - Midtjylland eşleşmesinin galibi ile oynayacak. Temsilcimiz elenmesi durumunda ise UEFA Avrupa Ligi'nde St Johnstone ile eşleşecek.

PSV - Galatasaray CANLI ANLATIM

21.07.2021, 22:05

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda PSV Eindhoven ile karşılaşıyor.

Galatasaray Kulübü, futbol takımı oyuncuları, teknik heyet, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlar için bugün yapılan Covid-19 PCR testleri sonrası, iki oyuncunun testinin pozitif çıktığını açıkladı. Oyuncuların tedavi ve karantina sürecinin başladığı aktarıldı.

İLK 11'LER

PSV: Drommel, Mwene, Silva, Boscagli, Max, Van Ginkel, Sangare, Madueke, Götze, Vertessen, Zahavi

GALATASARAY: Muslera, Alpaslan, Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Aytaç, Emre Kılınç, Arda Turan, Sekidika, Kerem, Babel.

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