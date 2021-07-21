Haberler Galatasaray PSV - Galatasaray CANLI ANLATIM

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray ile PSV Eindhoven karşı karşıya geliyor. Sarı kırmızılılar eğer PSV'yi elerse Celtic - Midtjylland eşleşmesinin galibi ile oynayacak. Temsilcimiz elenmesi durumunda ise UEFA Avrupa Ligi'nde St Johnstone ile eşleşecek.

21.07.2021, 22:05