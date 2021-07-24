G.Saray gaza bastı

Şampiyonlar Ligi 2. Ön eleme turu ilk maçında PSV karşısında aldığı 5-1'lik ağır yenilgi sonrası Galatasaray, transferde gaza bastı. Sarı-kırmızılı yönetim dün akşam saatlerinde üst üste yaptığı açıklamalarla üç yıldız futbolcuyla görüşmelere başladığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. İstanbul temsilcisi ilk olarak Romanya'nın Universitatea Craiova kulübünde forma giyen Alexandru Cicaldau'nun transferi için resmi görüşmelere başlandığını açıkladı. Sarı-kırmızılı ekip daha sonra sağ bek için Rennes'te forma giyen genç Fransız Sacha Boey'in takımıyla resmi görüşmelere başladığını duyurdu. Cim-bom son olarak daha öncede görüştüğü ancak anlaşamadığı Patrick van Aanholt için de bir açıklama yaptı. Bonservisi elinde olan yıldız sol bekle de görüşülmeye başlandığı KAP'a bildirildi.