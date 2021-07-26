Değişim vakti

GALATASARAY'DA teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre dev harekat için düğmeye basıldı. Alpaslan, Aytaç, Barış Alper, Cicaldau, Van Aanholt ve Boey'i transfer eden sarı-kırmızılılar, Gedson, Berkan ve Kaan Ayhan'a bu hafta imza attırmak için girişimlerini sürdürürken, takımdan gönderilecek oyuncuları da belirledi. İstanbul ekibi Falcao, Babel, Feghouli, Diagne, Luyindama, Yedlin, Sekidika ve Ozornwafor gibi gözden düşen oyuncularla yollarını ayırarak hem kasasını doldurmak hem de yabancı kontenjanında yer açmak istiyor.

İLGİLENEN BİRÇOK KULÜP VAR

FALCAO için Al-Ittihad, Al-Sadd ile, ABD 'den Nashville'in ilgisi bulunurken, Babel için Hollanda ve İngiltere ekipleri nabız yokluyor. Aslan, Feghouli için Olympiakos ile pazarlıklarını sürdürürken, Cezayirli oyuncu Galatasaray yazısını sosyal medya hesabından kaldırdı, Diagne'ye ise yeniden İngiltere yolu göründü. İstanbul ekibi Rusya'dan talipleri olan Luyindama için 5 milyon Euro istiyor. Yedlin için de ABD'den teklifler olduğu öğrenilirken, Sekidika ve Ozornwafor kiralanacak.



CİCALDAU ÇOK MUTLU

G.SARAY'IN yeni transferi Cicaldau, sarı-kırmızılılara transfer olmanın heyecanını yaşıyor. Rumen oyuncu, "imza attığım için çok mutluyum. Hagi ve Popescu burada çok büyük başarılar elde etti. Onları mahcup etmeyeceğim." dedi.



MORUTAN'A YAKIN TAKİP

G.SARAY, bir süredir gündemde olan S.Bükreş'in orta saha oyuncusu Morutan için 8 milyon Euro + bonus teklifinde bulundu. Fatih Terim'in kadroda görmek istediği Morutan için geçmiş dönemde 15 milyon Euro talep edilmişti. Yönetim Becali'yi ikna etmek için yeniden girişimlerde bulundu ve 8 milyon Euro teklif etti.