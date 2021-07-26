Onyekuru bombası

Trabzonspor, gündemine Galatasaray ile sözleşmesi sona eren ve kulübü Monaco'ya geri dönen Onyekuru'yu aldı. Ekuban'ın Genoa'ya transfer olma ihtimaline karşın Nijeryalı oyuncuya kanca atan bordo-mavili yönetim, hücum bölgesinde bir çok bölgede oynayabilen 24 yaşındaki yıldız için harekete geçti. Monaco'da yeni sezon planlarında yer almayan ve kadro dışı bırakılan Onyekuru için pazarlıklara başlayan Karadeniz ekibi, uygun bir bonservis bedeli karşılığında transferi bitirmek istiyor. Fransa kulübünün de Galatasaray'daki performansıyla da gözden düşen oyuncu için yüksek bir bedel istemeyeceği ve Trabzon'a zorluk çıkarmayacağı öğrenildi.