Aslan tatsız

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Hollanda ekibi PSV Eindhoven'a 2-1 yenilip, Şampiyonlar Ligi'nden elendi. 15'te Aytaç'ın şutu az farkla auta çıktı. 25'te Gakpo sol çaprazda topla buluştu, sert vurdu meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere gitti. 28'de bu kez Van Ginkel'in şutu defanstan sekip dışarı çıktı. 37'de ceza sahası dışı sağ çaprazında topu önünde bulan Madueke vuruşunu yaptı, savunmada Marcao'ya çarpan top filelerle buluştu: 0-1. İlk yarı 1-0 PSV üstünlüğüyle kapandı.

DİAGNE'NİN GOLÜ YETMEDİ

46. dakikada Babel ceza sahası dışı sol çaprazından kaleye vurdu, top üstten auta gitti. 52'de Max ortayı yaptı, ceza sahası içinde Van Ginkel kafayı vurdu, top yandan auta gitti. 57'de Zahavi vurdu, defansa da çarpan topu kaleci Muslera kornere çeldi. 59'da Götze sağdan ortaladı Van Ginkel ayak koydu: 0-2. 74'te Boscagli, Diagne'ye sert girdi ikinci sarı karttan kırmızı kartla atıldı. 84'te Emre Taşdemir soldan ortaladı Diagne plaseledi: 1-2. 89'da Sekidika'nın vuruşu Max'a çarpıp kornere çıktı, maç 2-1 bitti. Galatasaray, yoluna Avrupa Ligi'nden devam edecek.



BARIŞ ALPER İLK MAÇINA ÇIKTI

Galatasaray'ın Ankara Keçiörengücü'nden kadrosuna kattığı Barış Alper Yılmaz, ilk kez sarı-kırmızılı formayla saha çıktı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 21 yaşındaki genç oyuncuya ilk 11'de şans verdi. Galatasaray'da Hollanda'daki ilk maçta kadroda yer almayan Mbaye Diagne ise, Başakşehir Fatih Terin Stadı'ndaki karşılaşmaya yedek soyundu ve ikinci yarıda Barış Alper Yılmaz'ın yerine oyuna girdi.



ASLAN, 1.5 YIL SONRA TARAFTARINA KAVUŞTU

Zorlu stat çevresinde coşkuyla maç saatini bekleyen Galatasaraylı taraftarlar, takımlarını karşılaşmada yalnız bırakmadı. Pandemi dolayısıyla 1.5 yıldır maçlara gelemeyen yaklaşık 9 bin kadar taraftar, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda takımlarına kavuştu. Karşılaşma öncesi oyuncuların ısındığı sırada oyuncuları tek tek tribünlere çağıran taraftarlar, oyunculara sevgi gösterisinde bulundu.



PATRİCK VAN AANHOLT RESMEN GALATASARAY'DA

GALATASARAY, İstanbul'a getirdiği Hollandalı sol bek Patrick Van Aanholt ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Galatasaray'da oynayacağı için mutlu olduğunu belirten 30 yaşındaki oyuncu, "Çok uğraşlı bir süreç oldu ama bunu gerçekleştirdim. Galatasaray ile sözleşme imzaladığım için çok mutluyum. Galatasaray'ın ve taraftarının çok büyük olduğunu biliyorum, taraftarın önünde çıkıp oynamak için sabırsızlanıyorum. Umuyorum en kısa sürede onların karşısına çıkacağım" ifadelerini kullandı.