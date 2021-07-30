Kara Kartal’da Gedson ısrarı

Beşiktaş, geçen sezonun ikinci yarısını Galatasaray'da geçiren Gedson Fernandes'in transferi konusunda ısrarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, Sergen Yalçın'ın da kadroda görmek istediği Portekizli yıldız için kulübü Benfica'ya yaptığı teklifi yeniledi. Portekiz basını, Beşiktaş'ın daha önce Gedson'un haklarının yüzde 50'sini almak için 7.5 milyon Euro önerdiği ancak Portekiz ekibinin bu teklifi Türk takımı tarafından karşılanma sürecinde yaşanabilecek olası sıkıntıları yüzünden kabul etmediğini yazdı.



YÜZDE 50'Sİ İÇİN 5 MİLYON EURO

Haberde, Beşiktaş'ın Gedson için 4 yıla yayılan bir ödeme planı sunduğunu ve eğer tek seferde bir ödeme olursa Benfica'nın bu transfere izin vereceği iddia edildi. Beşiktaş'ın Gedson için bir teklif daha hazırladığı tek seferde ödenmek koşuluyla Gedson'un yüzde 50'si için 5 milyon Euro önereceği belirtildi. Taraflar arsındaki pazarlılar devam ediyor.

GODİN

'DE RAKİP VİLLARREAL

Beşiktaş, Cagliari'den ayrılacak olan Uruguaylı stoper Diego Godin'i kadrosuna katmak isterken Godin için eski takımlarından Villarreal de devreye girdi. İtalya basınına göre, Beşiktaş'ın ilgisine rağmen henüz maaş konusunda Godin ile bir anlaşmaya varılamadı. Bu noktada da İspanyol ekibi Villarreal, eski oyuncusunu yeniden kadroya katmak adına temaslara başladı.



LJAJİC AYRILMAK İSTEMİYOR

İtalya Serie A takımlarından Genoa ile görüşen Beşiktaşlı Sırp futbolcu Ljajic, siyah-beyazlılardan ayrılmak istemiyor. Bonuslarla beraber toplam 3.5 milyon Euro maaş alan Ljajic'i göndermek isteyen Beşiktaş, Genoa'ya bonservis konusunda kolaylık sağlanabileceğini iletti. Beşiktaş ile anlaşma zemini bulan Genoa, Ljajic'i ikna etmekte ise zorluk çekiyor.