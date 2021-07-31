Galatasaray alternatifini nihayet buldu

Orta saha transferi için Gedson Fernandes'i bir kez daha kiralamak isteyen Galatasaray'a, Benfica'dan sürpriz bir teklif geldi. 22 yaşındaki oyuncuyu kadroda tutma kararı alan Portekiz ekibi, Brezilyalı oyuncusu Gabriel Pires'i sarı-kırmızılılara teklif etti. Benfica'nın Gedson'la ilgili kararı sarı- kırmızılıları hayal kırıklığına uğratsa da aynı görüşmede ön libero, merkez orta saha ve 10 numara pozisyonunda da görev alabilen Gabriel'in kiralık olarak verilebileceği iletildi.

GEDSON İÇİN UMUTLAR SÜRÜYOR

Kulübüyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki oyuncunun, yeni sezonda teknik direktör Jorge Jesus'un planlarında yer almadığı belirtildi. Gedson defterini kapatmayıp gelişmeleri yakından takip etme kararı alınsa da Pires için Terim, ekibi ile görüşüp şartlara göre karar verecek. Piyasa değeri 7 milyon Euro olan Gabriel, kariyerinde toplam 304 maça çıkarken 27 gol attı, 22 de asist yaptı.

TERİM'İN GÖZDESİ MOHAMMED KUDUS

GALATASARAY, Fatih Terim'in eski gözdelerinden Mohammed Kudus için Hollanda ekibi Ajax'la yeniden görüşmelere başladı. Sarı-kırmızılı ekip, Hollanda temsilcisinin geçen sezon 9 milyon Euro'ya aldığı Ganalı 8 numara için satın alma opsiyonu ile kiralama teklifi yaptı. Geçen sezon geçirdiği sakatlıklar yüzünden Ajax'ta beklentilerin altında kalan 20 yaşındaki Kudus için G.Saray'ın hedefinin toplamda 4-5 milyon Euro'ya transferi bitirmek olduğu öğrenildi. Geçen sezon 22 maçta forma giyen ve 4 gol, 3 asistlik performans sergileyen genç oyuncunun güncel piyasa değeri 15 milyon Euro.

ASLAN'DAN SAVUNMAYA GÜNEY KORE AYARI

GALATASARAY, Çin ekibi Beijing Guoan'ın Güney Koreli 24 yaşındaki defans oyuncusu Kim Min-jae için transfer girişiminde bulundu. Portekiz'in önemli gazetelerinden A Bola, Cim-Bom'un Çin Süper Ligi ekiplerinden Beijing Guoan'da top koşturan Kim Minjae'yi kadrosuna katmak istediğini duyurdu. Porto'nun bonservisine 6 milyon Euro önerdiği Güney Koreli futbolcuyla görüşmelerin başladığı ve kendisine üç yıllık sözleşme teklif edildiği öne sürüldü. Genç stoperin de bu transfere sıcak baktığı belirtildi. 24 yaşındaki ve 1.90 boyundaki savunmacının kulübüyle olan sözleşmesi yıl sonunda bitiyor.