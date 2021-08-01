Aslan kralını alıyor

Galatasaray'da takviye çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılılar teknik direktör Fatih Terim'in ısrarla istediği Olimpiu Morutan'ın transferini bitirdi. İstanbul ekibi, Rumen ekibi Steaua Bükreş'te forma giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 5 yıllık anlaşma sağladı. Rumen ekibinin başkanı Gigi Becali, ilk pazarlıkta Morutan'ın bonservisi için 10 milyon Euro isterken Galatasaray, 5 milyon Euro teklif etti. Uzun süren pazarlığın ardından İstanbul temsilcisinin yıldız futbolcuya 7 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.

33 MAÇTA 5 GOL ATTI

Steaua Bükreş Başkanı Gigi Becali "Galatasaray'la anlaştık. Transfer kısa sürede sonuçlanacak" dedi. İmzaların önümüzdeki hafta içinde atılacağı öğrenildi. Hücum bölgesini takviye yapacak Galatasaray'da Rony Lopes gündeme geldi. Monaco ve Manchester City'de de oynayan Lopes, geçen sezon Sevilla'dan Fransa'nın Nice takımına kiralanmıştı. Yönetimin Lopes için Sevilla'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapıldığı belirtildi. Geçtiğimiz sezon Nice forması giyen 25 yaşındaki Portekizli oyuncu Lopes, 33 müsabakaya çıkarken 5 gol atıp 2 asist yaptı. Lopes, tüm kariyerinde ise 252 maça çıkıp 54 gol attı, 45 asist yaptı.



SOFFİANE FEGHOULİ GÖZDEN ÇIKARILDI

TEKNİK direktör Fatih Terim'in başkan Burak Elmas ile görüşerek, Soffiane Feghouli'yi istemediğini söylediği ortaya çıktı. Elmas'ın Cezayirli futbolcuyla görüşerek kendisine kulüp bulmasını isteyeceği belirtildi. Berkan Kutlu ve Patrick van Aanholt'un lisansları çıktı. TFF'ye bildirilen listede yeni transferler Alpaslan Öztürk, Aytaç Kara, Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey, Patrick Van Aanholt, Berkan İsmail Kutlu ismi yer alırken, Çaykur Rizespor ile devam eden dava nedeniyle Oğulcan Çağlayan'a lisans çıkarılamadı.



SAVUNMA İÇİN 6 İSİM

FATİH Terim performansından memnun olmadığı Luyindama'nın satılması için yönetime talepte bulundu. Deneyimli hocanın, Kongolu futbolcunun satılması durumunda genç bir yabancı stoper alınması için yönetime rapor verdiği ortaya çıktı. Terim'in raporunda 6 savunmacının ismi bulunuyor. Terim'in Kopenhag'tan 22 yaşındaki Victor Nelsson, Toulouse'tan 20 yaşındaki Bafode Diakite, Malmö'den 22 yaşındaki Anel Ahmedhodzic, Tottenham'dan 22 yaşındaki Japhet Tanganga ile Porto'dan 26 yaşındaki Chancel Mbemba'yı listeye aldığı açıklandı. Yönetimin oyunculardan en azından birini kadroya katmak istediği gelen haberler arasında.