Galatasaray, forvet hattına takviye yapmak istiyor. Sarı-kırmızılıların gündemindeki isimse yeniden Halil Dervişoğlu oldu. Geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısında İstanbul ekibine kiralık olarak gelen gurbetçi oyuncu, sergilediği performansla herkesin beğenisini kazanmış ardından da A Milli Takım kadrosuna dahil edilmişti. Daha önce 5 milyon Euro'dan kapıyı açan İngiliz ekibi Brentford'un 21 yaşındaki oyuncuya başka talip çıkmaması nedeniyle geri adım attığı ve kiralamaya sıcak baktığı ifade edildi. GENÇ OYUNCU CİM-BOM'DA OYNAMAK İSTİYOR Genç oyuncuyla Beşiktaş'ın da ilgilendiği bilinse de milli oyuncunun yeniden Galatasaray forması giymek istediği öğrenildi. Daha önce kadrosuna Cicaldau, Boey, van Aanholt gibi yabancı oyuncuları katan Aslan, yerli futbolcu arayışlarını da sürdürüyor.