G.Saray tur peşinde

Şampiyonlar Ligi elemelerinde PSV Eindhoven'ı geçemeyen Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, 3. eleme turu ilk maçında İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile kozlarını paylaşacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. İsviçreli hakem Sandro Scharer'in yöneteceği müsabaka, D Smart Spor kanalından yayımlanacak. Rövanş öncesi avantajlı bir skor almayı hedefleyen İstanbul ekibi, turu geçmesi halinde Play-Off'ta Danimarka ekibi Randers ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, elenmesi durumunda ise UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turunda Sırbistan ekibi Vojvodina ile Avusturya temsilcisi LASK arasındaki eşleşmenin galibiyle mücadele edecek.

AVRUPA'DA 291. MAÇ

Avrupa kupalarında 291. kez sahne alacak G.Saray, Fatih Terim yönetiminde bu kulvarda 84. maçına çıkacak. Cim-Bom, 290 müsabakanın 101'inden galibiyetle ayrıldı. 114 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Aslan, 75 kez de rakiplerine mağlup oldu.