Aslan zora soktu

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Galatasaray, sahasında İskoç ekibi St. Johnstone ile 1-1 berabere kalarak turu rövanşa bıraktı. 3. dakikada sol kanattan Aytaç Kara'nın ortasında Mohamed'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 8'de Aytaç Kara'nın ortasında Mohamed'in penaltı noktası yakınlarında indirdiği top Kerem'in önünde kaldı. Kerem'in dönerek yaptığı vuruşta top direkten döndü. Dönen topla ceza alanı içi sol çaprazında buluşan Mohamed'in şutunu kaleci Clark çeldi.

G.SARAY'DAN ÜST ÜSTE HATALAR

55'te Aytaç'ın geri pasında topu kontrol edemeyen Muslera, ceza sahası içerisinde s Kane'i düşürünce hakem Scharer penaltı noktasını gösterdi ve Uruguaylı'yı oyundan attı. 58'de Kerr, topu filelere gönderdi: 0-1. 60'ta Kerem'in pasıyla topla buluşan Boey'in sağ çaprazdan çektiği şut sol köşeden ağlarla buluştu: 1-1. 87'de Ömer Bayram'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda Luyindama'nın kafa vuruşunu kaleci Clark zorlukla kornere çeldi. Maç 1-1 bitti.



TERİM'DEN 5 DEĞİŞİKLİK

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Galatasaray Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile karşı karşıya geliyor. Teknik Direktör Fatih Terim son oynadıkları PSV maçına göre İskoç takımına karşı 11'de 5 değişiklik yaptı. Terim, DeAndre Yedlin, Ömer Bayram, Emre Kılınç, Barış Alper Yılmaz ve Jesse Sekidika'nın yerine Boey, van Aanholt, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı ve Ryan Babel'e görev verdi.



YENİLER 11'DE

Galatasaray'ın yeni transferleri Sacha Boey, Patrick van Aanholt ve Berkan Kutlu, St. Johnstone karşısında sarı-kırmızılı formayı ilk kez giydi. Bir diğer yeni transfer Rumen futbolcu Alexandru Cicaldau, bir önceki takımında UEFA Konferans Ligi'nde süre aldığı için UEFA'ya yazdırılamamıştı.





MUSLERA KIZARDI

Müsabakanın 55. dakikasında Aytaç Kara'nın geri pasında topu kontrol edemeyen Muslera, ceza sahası içerisinde Chris Kane'i düşürünce hakem Scharer penaltı noktasını gösterdi. Muslera da kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Kaleye 56. dakikada 21. yaşındaki Berk Balaban geçti. Berk, Aytaç Kara'nın yerine oyuna dahil oldu.