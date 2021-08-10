On numara transfer

Değişim sürecini transferdeki etkinliği ile sürdüren Galatasaray, ofansif orta sahaya oyuncu arayışlarına devam ediyor. Brezilya ekibi Bragantino'dan Claudinho ve Romanya temsilcisi Steau Bükreş'den Morutan ile ilgilenen sarı-kırmızılılar için daha önce gündemine aldığı Amine Harit hakkında sürpriz bir iddia gündeme geldi. Claudinho'nun Rus takımı Zenit'e transfer olma olasılığının artması ve Morutan'ın yüksek maliyeti nedeniyle bu transferlerden vazgeçen Aslan'ın Schalke 04'de forma giyen Amine Harit için harekete geçtiği öne sürüldü. Temmuz 2017'de Fransa Ligue 1 ekibi Nantes'dan 8 milyon Euro bedelle Schalke 04'e geçen 24 yaşındaki genç oyuncu, takımın Bundesliga 2'ye düşmesinden sonra menajerleri aracılığıyla yeni takım arayışlarına başladı.



İTALYA'DAN TALİPLERİ VAR

Takımda mutsuz olan ve bir dönem Beşiktaş'ın da gündemine gelen Faslı on numara için Galatasaray devreye girdi. Fransız medyası, Galatasaray'ın sözleşme hazırlığında olduğunu iddia etti. Haberde ayrıca, Harit için İtalyan takımları Napoli ve Milan'ın da devrede olduğu ve Faslı oyuncuyu transfer etmek istedikleri ileri sürüldü.

153 MAÇTA 24 ASİST

Fransa alt yaş milli takımlarında gösterdiği performans ile adından söz ettiren genç yetenek, A milli takım tercihini Fas'tan yana kullandı ve 11 kez milli formayı giydi. Piyasa değeri 10 milyon Euro olan Harit, kariyerinde çıktığı153 maçta 14 gol atarken 24 asist yaptı. Genç yıldız geçen sezon ise 31 maçta görev aldı, 2 kez ağları sarstı, 6 gol pası verdi.