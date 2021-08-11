Yeni Aslan Nelsson

Galatasaray, yeni sezon öncesi sekizinci transferini de yaptı ve 22 yaşındaki genç stoperle anlaştı

Galatasaray, transferde dur durak bilmiyor. Şu ana kadar Alpaslan Öztürk, Aytaç Kara, Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey, Alexandru Cicaldau, Berkan Kutlu ve Patrick Van Aanholt ile resmi sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılar Danimarka'nın FC Kopenhag takımının stoperi Victor Nelsson transferinde mutlu sona ulaştı. FC Kopenhag'ın önceki gün başkent derbisinde Bröndby'yü 4-2 yendiği maçta son dakikada oyuna alınan ve taraftarına veda eden 22 yaşındaki stoperin birkaç gün içerisinde basın önünde imza atması bekleniyor.



ORTADA DA OYNUYOR NELSSON'UN

gelişi ile birlikte savunmadaki alternatif sayısı da artmış oldu. Aslan, Nelsson dışında stoper hattında Luyindama, Marcao ve Alpaslan gibi tecrübeli isimlere sahip durumda. Stoper dışında ön libero ve merkez orta saha gibi bölgelerde de oynayabilen ve son üç sezondur Kopenhag'ta görev yapan genç oyuncu kariyerinde 1 kez de Danimarka Milli Takımı formasını giymişti.