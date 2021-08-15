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Fernandes geliyor

G.Saray futbolcu için Benfica’ya teklifini iletti Portekiz ekibi ay sonuna kadar süre istedi

Fernandes geliyor

15.8.2021

Galatasaray, transferi için bir süredir uzun uğraş verdiği yıldız futbolcu Gedson Fernıandes'in transferinde artık mutlu sona çok yakın. Benfica ile temaslarını sürdüren Galatasaray, Gedson Fernandes ile de her konuda anlaşma sağladı. Bizzat G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim'in görüştüğü Gedson Fernandes, kariyerine sarıkırmızılı forma altında devam etmek istediğini ve bu süreçte maaşında da fedakarlık yapabileceğini iletti. Gedson Fernandes'in Galatasaray'da forma giymek istediğini ve bu durumu teknik direktör Jorge Jesus ile de görüştüğünü manşetlerine taşıyan Portekiz basını, Benfica'nın G.Saray'dan 31 Ağustos'a kadar süre istediğini duyurdu.

ASLAN BEKLEMEYE GEÇTİ
Fernandes'in transferi için Benfica'nın talep ettiği 11 milyon Euro'yu 5'ini peşin 6'sı nıiki taksitle ödemeyi teklif eden Galatasaray, Portekiz kulübünden gelen cevabı beklemeye başladı. 22 yaşındaki Gedson Fernandes geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Galatasaray'da çıktığı 18 maçta 1 gol, 3 asistlik performans sergilemişti.

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