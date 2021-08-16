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Rakip Giresun

Galatasaray, yeni sezonu ligin yeni ekibi Giresun önünde deplasmanda açıyor. Karşılaşmanın hakemi Erkan Özdamar

Rakip Giresun

16.8.2021

Galatasaray, ligde 2021-2022 sezonunun ilk haftasında bugün deplasmanda ligin yeni ekibi Giresunspor ile karşılaşacak. Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı, hakem Erkan Özdamar yönetecek. Sarı-kırmızılılar, Karadeniz deplasmanında galip gelerek sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Sarı-kırmızılıların, Giresunspor maçı kamp kadrosunda yeni transferler Victor Nelsson ve Alexandru Cicaladu da yer aldı. İstanbul ekibi, Nelsson'un lisans sürecinin henüz netleşmediğini ancak genç oyuncunun takıma adapte olması için kadroya dahil edildiğini belirtti.
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