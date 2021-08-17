Aslan iyi başladı

Süper Lig'de yeni sezonun ilk maçında Galatasaray, deplasmanda Giresunspor'u 2-0 mağlup etti.31'de Taylan'ın uzun pasında savunma arkasına sarkan Feghouli'nin şutunda kaleciden dönen topu Diagne boş ağlara gönderdi: 0-1. 37'de Boey ceza sahası içinde Hüsemettin Tut'un müdahalesiyle ceza sahasında yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. 39'da beyaz noktanın başına gelen Diagne'nin şutunda kaleci Okan gole izin vermedi. 44'te ceza sahası içinde Diagne, Hüsamettin tarafından düşürülünce hakem Erkan Özdamar bir kez daha penaltı

OKAN KALESİNDE DEVLEŞTİ

58'de Diagne'nin pasında Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası sağ çaprazından attığı şutu kaleci Okan Kocuk çıkardı. 60'ta Marcao takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na fiziki müdahalede bulundu. VAR'da pozisyonu izleyen hakem Erkan Özdamar kırmızı kartla Marcao'yu oyundan attı. 68'de Zeki Yavru'nun sağdan ortasına yükselen Perez'in kafa vuruşunda top üstten dışarıya gitti. 90+2. dakikada ceza sahası önünden Falcao'nun attığı şut yandan dışarıya çıktı. 90+5'te ceza sahası önünde topla buluşan Emre Kılınç'ın attığı şut kaleci Okan'da kaldı. Maç 2-0 bitti.



CİCALDAU GOLLE BAŞLADI GALATASARAY'IN

Romanya'nın Universitatea Craiova takımından transfer ettiği Alexsandru Cicaldau, Giresunspor maçıyla birlikte ilk kez sarı-kırmızılı formayı giydi. St. Jhonstone maçlarında statü gereği oynayamayan yıldız oyuncu müsabakaya ilk 11'de başlarken futboluyla umut verdi. Cicaldau, maçın 45+2. dakikasında penaltıdan attığı golle skoru belirledi.



GİRESUNSPOR KUPASINI ALDI

TFF 1. Lig'de ligi Adana Demirspor ile aynı puanda ikinci sırada bitirerek Süper Lig'e yükselme hakkı elde eden Giresunspor kupasını maç öncesi aldı. Oyunculardan İbrahime Balde ve Kulüp Başkanı Hakan Karaahmet kupayı kaldırarak sevinç yaşadı. Öte yandan Karadeniz bölgesinde yaşanan sel felaketlerinde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.