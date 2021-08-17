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Haberler Galatasaray Şok...şok...şok!

Şok...şok...şok!

Marcao, maçın 60. dakikasında tartıştığı takım arkadaşı Kerem’e önce kafa sonra yumruk attı. Maçın hakemi Sambacıyı oyundan atarken, teknik direktör Fatih Terim kenarda çıldırdı.

Şok...şok...şok!

17.8.2021

GİRESUNSPOR ile Gala-tasaray arasında oyna-nan mücadelede, fut-bol sahalarında ender görülecek bir olay yaşandı. Karşılaşma-nın 60. dakikasın-da topun taca çıktığı esnada Galatasaray-lı Marcao ile Kerem Aktürkoğlu arasın-da şiddetli bir tartış-ma çıktı. Topun oyun dışında olduğu sıra-da iki oyuncu tartış-maya başladı. Bre-zilyalı savunmacı, Kerem Aktürkoğ-lu'nun yanına gelir gelmez milli futbol-cuya önce kafa sonra-sında ise yumruk attı.

KEREM'DE ÇIKTI

MAÇIN hakemi Erkan Özdamar, VAR uyarısıyla pozisyonu inceledi ve Mar-cao'ya kırmızı kart gös-tererek oyun dışında bıraktı. Marcao kararın ardından direkt soyun-ma odasına yönel-di. Olayların ardından Fatih Terim, morali bozulan Kerem'i oyun-dan çıkartırken bir süre konuşarak oyun-cusunu teselli etti.

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