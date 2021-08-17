Şok...şok...şok!

GİRESUNSPOR ile Gala-tasaray arasında oyna-nan mücadelede, fut-bol sahalarında ender görülecek bir olay yaşandı. Karşılaşma-nın 60. dakikasın-da topun taca çıktığı esnada Galatasaray-lı Marcao ile Kerem Aktürkoğlu arasın-da şiddetli bir tartış-ma çıktı. Topun oyun dışında olduğu sıra-da iki oyuncu tartış-maya başladı. Bre-zilyalı savunmacı, Kerem Aktürkoğ-lu'nun yanına gelir gelmez milli futbol-cuya önce kafa sonra-sında ise yumruk attı.

KEREM'DE ÇIKTI

MAÇIN hakemi Erkan Özdamar, VAR uyarısıyla pozisyonu inceledi ve Mar-cao'ya kırmızı kart gös-tererek oyun dışında bıraktı. Marcao kararın ardından direkt soyun-ma odasına yönel-di. Olayların ardından Fatih Terim, morali bozulan Kerem'i oyun-dan çıkartırken bir süre konuşarak oyun-cusunu teselli etti.