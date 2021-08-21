Elmas bombaladı

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, dün GS TV'de katıldığı canlı yayında Marcao'nun cezasından Rizespor'la devam eden Oğulcan Çağlayan olayına kadar gündeme ilişkin birçok konuda açıklamalarda bulundu ve TFF'yi topa tuttu. Elmas, yılan hikayesine dönen Oğulcan meselesi hakkında "Oğulcan olayı sadece Rizespor ile G.Saray arasındaki durum değil. Galatasaray'a diz çöktürmeye çalışılan, en son da oyuncusuna verilen cezayla tehdit etmeye kadar varan bir durum. Yaşadığımız bu olayları paylaşıp kulübümüzün duruşunun ne olacağını anlatmayı çok önemsiyoruz çünkü G.Saray'a karşı başlatılmış bir mücadele, diz çöktürme çabası var. Galatasaray, buna boyun eğmeyecek." dedi.

"HARAÇ KESEMEZSİNİZ"

8 maç ceza alan Marcao için Tahkim Kurulu'na itiraz edeceklerini belirten Elmas, "Galatasaray, Marcao'ya verilecek cezayla tehdit edildi. Bu tehditle Rizespor ile anlaşma imzalamak zorunda bırakmak istediler. Rize ile sulh yoluyla anlaşma yolunda kapanmıştır. Kimse Galatasaray'ı köşeye sıkıştıramaz, ezilirler. Galatasaray'a karşı içeride bir lobi var. Bana kalırsa suç örgütü. Burada ilk kesilen ceza kulübümüzden alınmak istenen bir haraçtır. Kaynak aktarma cezasıdır. Disiplin ve Tahkim, bu haracı G.Saray'a baskıyla ödetmeye çalışıyorlar. G.Saray'a haraç kesemezsiniz." dedi.