Falcao’nun yerine Coulibaly

Galatasaray'da kadro operasyonu devam ediyor. Forvet bölgesinde Falcao'yu takımda düşünmeyen, Mohamed'den de verim alamayan sarıkırmızılılar, golcü arayışlarını hızlandırdı. Bu sezon hücumda Diagne dışında formda golcüsü olmayan Aslan, Fransa ekibi Nantes'ta forma giyen 30 yaşındaki Malili golcü Kalifa Coulibaly'i gündemine aldı. Fransa basınında çıkan haberlerde, Nantes'ta transferi büyük problem haline gelen ve maaşı nedeniyle yolların ayrılması planlanan Coulibaly için Galatasaray'ın devreye girdiği belirtildi. Sarı-kırmızılılar, Brentford'da oynayan Halil'in transferinden sonuç alamazsa, Coulibaly için Nantes'a resmi teklif yapacak.

LUYİNDAMA'YA TEKLİF VAR

GALATASARAY'DA forma giyen savunma oyuncusu Luyindama'ya PAOK'un talip olduğu iddia edildi. Yunanistan basınındaki haberlere göre, PAOK kulübü Kongolu stoperi transfer etmek için Galatasaray'a 2.5 milyon Euro ödemeye hazır. Galatasaray'ın bu sezon Victor Nelsson transferinin ardından takımdan ayrılacağı konuşulan Luyindama için teklifleri değerlendirileceği konuşuluyordu. Ancak yönetim Marcao'nun cezası nedeniyle gelen tekliflere sıcak bakmıyor.