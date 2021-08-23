Cim-Bom Hatayspor önünde

Spor Toto Süper Lig'de 2. hafta mücadelesinde Galatasaray, bugün Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Türk Telekom Stadı'nda devam eden zemin yenileme çalışmaları nedeniyle karşılaşma Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Saat 21.45'te başlayacak mücadelede hakem Hüseyin Göçek düdük çalacak.

40 BİN TARAFTAR OLACAK

Sezonun ilk maçında Giresunspor'u 2-0 yenen Aslan, Kasımpaşa ile berabere kalan Güney ekibini yenerek yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Galatasaray, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında stada yüzde 50 kapasitesi kadar seyirci alabilecek. Mücadeleyi 40 bine yakın sarı-kırmızılı taraftar izleyebilecek.



TAKIMDA 4 EKSİK VAR

GALATASARAY, 3 futbolcusundan Hatayspor maçında yararlanamayacak. PFDK tarafından 8 maç ceza verilen Marcao'nun yanı sıra lisansları çıkarılamayan Oğulcan ile UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda Danimarka'nın Randers takımıyla deplasmanda oynanan maçta sakatlanan Arda Turan da sahadaki yerini alamayacak.