  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galatasaray Cim-Bom Hatayspor önünde

Cim-Bom Hatayspor önünde

G.Saray, Güney ekibi ile Atatürk Olimpiyat Stadı’nda bugün saat 21.45’te karşı karşıya gelecek.

Cim-Bom Hatayspor önünde

23.8.2021

Spor Toto Süper Lig'de 2. hafta mücadelesinde Galatasaray, bugün Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Türk Telekom Stadı'nda devam eden zemin yenileme çalışmaları nedeniyle karşılaşma Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Saat 21.45'te başlayacak mücadelede hakem Hüseyin Göçek düdük çalacak.

40 BİN TARAFTAR OLACAK
Sezonun ilk maçında Giresunspor'u 2-0 yenen Aslan, Kasımpaşa ile berabere kalan Güney ekibini yenerek yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Galatasaray, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında stada yüzde 50 kapasitesi kadar seyirci alabilecek. Mücadeleyi 40 bine yakın sarı-kırmızılı taraftar izleyebilecek.

TAKIMDA 4 EKSİK VAR
GALATASARAY, 3 futbolcusundan Hatayspor maçında yararlanamayacak. PFDK tarafından 8 maç ceza verilen Marcao'nun yanı sıra lisansları çıkarılamayan Oğulcan ile UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda Danimarka'nın Randers takımıyla deplasmanda oynanan maçta sakatlanan Arda Turan da sahadaki yerini alamayacak.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Cim-Bom Hatayspor önünde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.