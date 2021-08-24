Aslan son nefeste

Süper Lig'de sezona Giresunspor'u 2-0 yenerek başlayan Galatasaray, sahasında Hatayspor'u geriye düştüğü maçta son dakikalarda bulduğu golle mağlup etti: 2-1. 3. dakikada sağ tarafta topu alan Kamil Ahmet'in yerden ceza sahası içine verdiği pasta Lobjanidze'nin dönerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1. 10'da Diagne, orta alanda kaptığı topu Berkan'a verdi. Berkan'ın ceza sahası içine çalımlarla girip pası Diagne'ye bıraktı. Topu Diagne öncesinde Hatayspor savunması araya girerek uzaklaştırdı. 30'da Kerem'in verdiği pasta ceza sahası içinde topu alan Cicaldau'nun şutunda meşin yuvarlak direkten dönüp Feghouli'nin önünde kaldı. Cezayirli oyuncunun gelişine yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 1-1. 43'te sağ taraftan Emre Çolak'ın kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Fatih Kurucuk'un kafa vuruşunda top kaleci Muslera'da kaldı.

LUYİNDAMA SAHNEDE

49'DA Kerem ceza yayı önünden kaleyi düşündü top az farkla yandan auta gitti. 69'da Kerem'in ceza alanında ortaya çevirdiği topa Diagne'den önce Fatih ayak koyarak topu kornere gönderdi. 70'te Saba'nın ceza alanına çevirdiği topa Diouf kafayı vurdu top Muslera'da kaldı. 88'de Ömer'in sol kanattan kullandığı kornerde kafayı vuran Luyindama skoru belirledi: 2-



TERİM'DEN 5 DEĞİŞİKLİK

SÜPER Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, son oynanan Randers maçının ilk 11'ine göre 5 değişiklik yaptı. Fatih Terim, Randers karşılaşmasında ilk 11'de görevlendirdiği Yedlin, Alpaslan Öztürk, Emre Kılınç, Emre Akbaba ve Mustafa Muhammed'i yedeğe çekti. Terim, bu oyuncuların yerine Boey, Nelsson, Cicaldau, Feghouli ile Diagne'yi oynattı.



ÖMER ERDOĞAN'DAN KADROYA AYAR

HATAYSPOR Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, ilk haftadaki Kasımpaşa karşılaşmasının ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı. Ömer Erdoğan, Kasımpaşa müsabakasında ilk 11'de görevlendirdiği Onur Ergün, Kamara ve Burak Öksüz'ü yedeğe çekti. Erdoğan, Galatasaray maçında Falette, Lobjanidze ve Fatih Kuruçuk'u oynattı.



FALCAO YOKTU

KOLOMBİYALI santrfor Radamel Falcao, 21 kişilik maç kadrosuna dahil edilmedi. Randers karşılaşmasına sonradan giren Falcao, Atakaş Hatayspor müsabakasının kadrosuna alınmadı.