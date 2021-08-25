Aslan’a panzer

Bu sezon transfer döneminde genç ve potansiyelli oyuncuları transfer eden Galatasaray, kadrosuna katacağı yıldız bir isimle de hem rakiplerine gözdağı hem de taraftara hediye vermek istiyor. Sarı-kırmızılılar PSG'de forma şansı bulamayan Julian Draxler'i transfer etmek için harekete geçti. Aslan, daha önce de gündeme gelen 27 yaşındaki Alman oyuncu için PSG'nin kapısını çaldı.

Sağ kanat oyuncusu için nabız yoklayan G.Saray, 6 milyon Euro'luk oyuncu maaşı ve 20 milyon Euro'luk bonservis bedeli ile karşılaşınca Eylül ayının ilk haftasını bekleme kararı aldı. Avrupa'da Türkiye hariç transfer döneminin 31 Ağustos'ta bittiği tarihe kadar Draxler başka bir takıma transfer olmazsa yönetim, başarılı oyuncuyu kiralamak için harekete geçecek.

BİR MİLYON EURO'LUK MADEN

Galatasaray'da Sasca Boey fırtınası esiyor. Mariano'nun ayrılışından sonra sağ bekte istikrar yakalamakta zorlanan sarı-kırmızılılarda yatırım transferi olarak kadroya katılan Sacha Boey, şu ana kadar takımın en çok parlayan isimlerinden biri oldu. Rennes'e sadece 1 milyon Euro bonservis bedeli önerek transfer edilen 20 yaşındaki sağ bek Yedlin'i takımdan keserken, hem hücuma hem de savunmaya yaptığı katkıyla alkış topluyor. Galatasaray formasıyla 4 maça çıkan Boey, St. Johnstone'a karşı gol de atmıştı.

79 MİLYON EURO ÖDENDİ

2011 yılında Schalke'de gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Draxler, 2015 yılında bir başka Alman ekibi Wolfsburg'a 43 milyon Euro'ya gitmiş ardından 2017 yılında PSG'ye 36 milyon Euro'ya transfer olmuştu.

ELMAS PFDK'YA SEVK EDİLDİ

TFF, Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. TFF'den yapılan açıklamada, Burak Elmas'ın, kulübün medya hesabından yaptığı ve kulüp resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamalarındaki "hakaretleri" ile G.Saray-Hatay maçındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedenleriyle PFDK'ye gönderildiği bildirildi

MORUTAN RESMEN G.SARAY'DA

Galatasaray , Rumen futbolcu Olimpiu Morutan'a kavuştu. 22 yaşındaki futbolcuyu taşıyan uçak dün akşam İstanbul Havalanı'na iniş yaptı. Sarı-kırmızılılar, gün içerisinde Rumen yıldızın transferi için Romanya takımı FCSB ile görüşmelere başlandığını Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirmişti. Galatasaray, Morutan transferi için toplam 5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Bonservis, 2023 yılına kadar taksitler halinde ödenecek. 2023'e kadar ödenecek taksitli tutar 3,5 milyon Euro. Bonuslar ise başarıya bağlı olarak verilecek. Morutan, Sarı-kırmızılı ekipte yıllık 600 bin Euro kazanacak ve 5 yıllık sözleşme imzalayacak.