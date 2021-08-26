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Haberler Galatasaray Dervişoğlu Aslan’a yakın

Dervişoğlu Aslan’a yakın

Dervişoğlu Aslan’a yakın

26.8.2021

G.Saray'da Rumen yıldız adayı Morutan'ın transferinin sona ermesinin ardından sarı-kırmızılılar Halil Dervişoğlu için de girişimlerini hızlandırdı. Fatih Terim'in yeniden takımda görmek istediği başarılı oyuncu için taraflar arasındaki görüşme trafiği hız kazandı. Kulübünün oyuncu için 9 milyon Euro istediği Galatasaray'ın ise 5 milyon Euro'luk bir teklifi masaya koyduğu öğrenildi. Milli arada takıma katılması beklenen oyuncunun bu sayede adaptasyon sürecini de çabuk atlatarak ligin 4. haftasına hazır hale getirilmesi planlanıyor.

KURZAWA MADRİD'E GİDİYOR
Bu arada sarı-kırmızılıların da transfer gündemine gelen Layvin Kurzawa'nın yeni adresi belli oluyor. RMC Sport'un haberine göre; A.Madrid, İngiliz devlerinin peşinde olduğu Saul Niguez'den gelecek para ile PSG'den Kurzawa'yı kadrosuna katacak.

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