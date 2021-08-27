Galatasaray geri döndü

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda 1-1'in rövanşında Galatasaray, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşılaştığı Danimarka ekibi Randers'ı 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı. 11'de Kehinde'nin sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde Egho'nun kafa vuruşunda top ağlara gitti. 0-1. 32'de Feghouli'nin pasında ceza sahası içine giren Diagne'nin kaleciyi çalımlayarak yaptığı vuruşta top direkten döndü.

4. KEZ AVRUPA LİGİ'NDE

48'de Randers yarı alanının ortalarında topla buluşan Babel, pasını soldan bindiren Van Aanholt'a aktardı. Hollandalı futbolcu düzgün bir şutla topu ağlarla buluşturdu: 1-1. 59'da ceza sahasına giren Alper Yılmaz'ın ortasında Piesinger meşin yuvarlağa uzaklaştırmak için vurdu. Ancak takım arkadaşı Lauenborg'a çarpan top ağlara gitti: 2-1. Mücadele Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Galatasaray, 2007-2008, 2008-2009 ve 2009-2010 sezonlarından sonra 4. kez Avrupa Ligi'nde gruplarda mücadele edecek.



TRİBÜNLERDE 7 BİN TARAFTAR VARDI

Galatasaray taraftarları, tribünlerde ayrılan kontenjanı tamamen doldurdu. Yeni tip koronavirüs nedeniyle mücadeleye stat kapasitesinin yüzde 50'si oranında taraftar alındı. 13 bin 856 kişi kapasiteli Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yaklaşık 7 bin taraftar takımlarını destekledi.



KURA ÇEKİMİ BUGÜN YAPILACAK

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2021-2022 sezonu grup etabının kura çekimi bugün İstanbul'da yapılacak. Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın katıldığı Avrupa Ligi kurası saat 13.00, Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ise saat 14.30'da başlayacak.



AANHOLT İLK GOLÜNÜ ATTI

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Galatasaray, Danimarka ekibi Randers ile karşılaşırken beraberlik golü Hollandalı futbolcu Patrick van Aanholt'tan geldi. Bu transfer döneminde takıma katılan Hollandalı sol bek böylece sarı-kırmızılı forma ile ilk golünü kaydetti.



GALATAİKİ ZORUNLU REVİZYON

GALATASARAY'DA teknik direktör Fatih Terim, son oynadıkları Atakaş Hatayspor maçının 11'ine göre mecburi 2 değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam, Hatayspor karşısında ilk 11'de görevlendirdiği Victor Nelsson ile Alexandru Cicaldau'yu statü gereği UEFA kadrosuna yazdıramadıkları için oynatamadı. Terim, bu oyuncuların yerine Ryan Babel ile Alpaslan Öztürk'ü görevlendirdi.



FALCAO YİNE KADRODA YOK

GALATASARAY'DA Kolombiyalı golcü Radamel Falcao yine kadroya alınmadı. Atakaş Hatayspor müsabakasının 21 kişilik isim listesinde yer bulamayan 35 yaşındaki futbolcu, Randers müsabakasında da kadroya giremedi.



MARCAO'NUN CEZASI ONANDI

GİRESUNSPOR maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Galatasaraylı Marcao'ya verilen 8 maçlık ceza Tahkim Kurulu tarafından onandı. Galatasaray Kulübü de Marcao'nun bireysel çalışması yönünde karar almıştı.