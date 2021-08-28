Ya Gedson ya Harroui

Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürürken Gedson Fernandes ile ilgili görüşmelerini tam gaz devam ettiriyor. Benfica Futbol Direktörü Luisao, "Gedson şu an Benfica oyuncusu ve sanırım bizde kalacak" dese de sarı-kırmızılılar bu transferi bitirmek için büyük uğraş veriyor. Bilindiği üzere G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Gedson'u vermeyeceklerini söylediler ama 1 dakika sonra ne olacağı belli olmaz. Sonuna kadar bekleyeceğiz" açıklamasında bulunmuştu. Yönetimin Gedson ile ilgili yeni teklifini birkaç gün içerisinde sunacağı bildirilirken bu transferde çıkar yol bulunamazsa rota Sparta Rotterdam'ın 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Abdou Harroui'ye dönecek. Sarı-kırmızılılar, sözleşmesi 30 Haziran 2022 tarihinde sona erecek futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.