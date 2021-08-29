Ozan harekatı

Galatasaray'da takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldırması sonrası 8 maç ceza alan ve kadro dışı kalan Marcao'nun gözden çıkarılması üzerine bu bölge için çalışmalar hızlandı. Yabancı kuralından dolayı yerli bir ismi kadrosuna katmak isteyen sarı-kırmızılılar, daha önce de gündemine aldığı Bundesliga 2 ekibi Schalke 04'ün başarılı stoperi Ozan Kabak için geri sayıma geçti. İstanbul ekibi Alman temsilcisinden ayrılması beklenen ancak henüz bir kulübe transfer olmayan 21 yaşındaki futbolcu için pusuya yattı. Avrupa'da transfer döneminin kapanacağı 1 Eylül'e kadar bekleyecek olan Galatasaray, Ozan'ın takımda kalması durumunda, Schalke 04'ün kapısını bir kez daha çalacak.

SEVİLLA VE TORİNO DA İSTİYOR

Daha önce Avrupa'nın beş büyük liginde oynamak istediğini söyleyen genç oyuncu da bu liglerden birine gidemezse Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor. Sarı-kırmızılıların bu transferde önünde en büyük engel ise İtalya ekibi Torino ve İspanya temsilcisi Sevilla olarak gösteriliyor. İki kulübünde tıpkı Galatasaray gibi yıldız ismi kiralamak istediği konuşuluyor.

KASIMPAŞA VİRAJINDA

Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında bugün Kasımpaşa'ya konuk olacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.15'te başlayacak. Hakem Fırat Aydınus'un yöneteceği müsabaka, beIN Sports 1'den yayınlanacak. Sarı-kırmızılılarda 8 maç ceza alan Marcao ve tedavisine devam edilen Arda Turan ile lisansı çıkarılamayan Oğulcan Çağlayan maç kadrosunda bulunamayacak. Yeni transfer Morutan ise görev verilmesi durumunda oynayabilecek.

UEFA'DA FİKSTÜR BELLİ OLDU

G.Saray'ın, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı maçların programı belli oldu. Sarıkırmızılılar grubun ilk karşılaşmasında 16 Eylül'de Lazio'yu konuk edecek. Aslan daha sonra Marsilya ve Lokomotiv Moskova'ya konuk olacak. Grubun 4. ve 5. maçında L. Moskova ve Marsilya ile evinde karşılaşacak olan G.Saray deplasmandaki Lazio maçı ile grupları tamamlayacak