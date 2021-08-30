G. Saray’ın tadı kaçtı

Galatasaray, Süper Lig'de ilk puan kaybını yaptı. Sarı-kırmızılılar 3. hafta konuk olduğu Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. 32'de Galatasaray öne geçti. Kerem Aktürkoğlu'nun ortaladığı topu arka direkteki Morutan kontrol etti. Bu oyuncunun altıpasa gönderdiği meşin yuvarlağı Cicaldau, kale çizgisinin hemen önünden ağlarla buluşturdu: 0-1. 38'de sarı-kırmızılılar farkı 2'ye çıkardı. Eren Elmalı'nın kaptırdığı topun sahibi olan Morutan'ın ceza sahası sağ çaprazından şutunda meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan döndü. Penaltı noktası civarındaki Kerem Aktürkoğlu, bekletmeden yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 0-2. 45+2. dakikada Kasımpaşa farkı 1'e indirdi. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Yusuf Erdoğan'ın ortasına Jörgensen vurdu ve meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2. 2.

YARI VARLIK GÖSTEREMEDİ

Maçın ikinci yarısı oldukça düşük tempoda geçti. 66'da Taylan'nın kaptırdığı topta Yusuf Erdoğan bekletmeden pasını Umut Bozok'a çıkardı. Umut'un ceza yayı içinden şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2. 80'de Kerem 'in ara pasında topla buluşan Feghouli'nin, kaleci Ertuğrul'u çalımlayarak çektiği şutta defans araya girerek topu kornere gönderdi. Maçta başka gol olmadı ve mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.



MORUTAN İLK MAÇINA ASİSTLE BAŞLADI

Galatasaray'ın Romanya ekibi FCSB'den kadrosuna kattığı Olimpiu Morutan, Galatasaray forması ile ilk maçına çıktı. Teknik direktör Fatih Terim, genç oyuncuya ilk 11'de şans verdi. Rumen oyuncu bir başka vatandaşı Cicaldau'nun attığı golde pası veren isim oldu ve ilk maçında asistle tanıştı. 22 yaşındaki futbolcu, 2. golde de Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golden önce topu kapan ve kaleciden dönen şutu atan isimdi. 72. dakikada oyundan çıkan oyuncu yerini Feghouli'ye bıraktı.



BARIŞ LİGDE İLK KEZ 11'DE

Galatasaray'ın genç kanat oyuncusu Barış Alper Yılmaz, ligde ilk kez bir karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Sarı-kırmızılı ekibin transfer döneminde kadrosuna kattığı Barış Alper Yılmaz, Süper Lig'de ilk kez bir maçta 11'de forma giydi. Randers ile oynanan karşılaşmada gösterdiği performansla teknik heyetin gözüne giren genç kanat oyuncusuna, teknik direktör Fatih Terim, Kasımpaşa karşısında 11'de şans verdi.



KEREM LİGDEKİ İLK GOLÜNÜ ATTI

Galatasaray'ın genç futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Kasımpaşa mücadelesinde attığı golle bu sezon ilk kez ligde gol sevinci yaşadı. 22 yaşındaki futbolcu bu sezon Avrupa'da da 2 gol kaydetmişti.



FALCAO YİNE YOKTU

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, yüksek maliyeti nedeniyle kadroda düşünülmeyen Radamel Falcao'yu yine maç kadrosuna almadı. Kolimbiyalı yıldız böylelikle 3 maç üst üste tribüne gönderilmiş oldu.