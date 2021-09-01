Galatasaray’da Halil resmen tamam

Sarı-kırmızılılar, geçen sezon kiralık oynayan Halil Dervişoğlu'nu ezeli rakibi Fenerbahçe'nin elinden kaparak yeniden kiraladı

Galatasaray forması altında geçen sezon kiralık olarak forma giyen Milli oyuncu Halil Dervişoğlu, sezon başında kulübü Brendford'a dönmüştü. Dün gün içerisinde Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilen Halil Dervişoğlu için çalışmalarını hızlandıran Galatasaray mutlu sona ulaştı. G.Saray, Halil Dervişoğlu'nun transferi için Brentford kulübü ile kesin olarak anlaşmaya vardı. Dervişoğlu'nun yeniden kiralık olarak sarı-kırmızılılara katılacağı belirtildi.

MOHAMED'DE PÜRÜZ ÇIKTI

Galatasaray'da Mostafa Mohamed'in Bordeaux transferi iptal oldu. RMC Sport'un geçtiği haberine göre; yıldız oyuncu, Fransa'ya gitti ve Bordeaux için sağlık kontrollerinden geçti. Galatasaray'ın bonservisini Zamalek'ten almasını bekleyen Mohamed, olumsuz cevap aldı. Haberin detayında, Galatasaray'ın 'satın alma opsiyonunu zamanında ödememesi' nedeniyle opsiyonu şu anda etkinleştirmeyi reddettiği bilgisi verildi. Ayrıca Zamalek'in transferden daha fazla pay isteği de vurgulandı.

AKBABA'YA TEKLİF GELDİ

10 numara pozisyonuna takviye yapmaya hazırlanan Alanyaspor'da gündeme Galatasaray forması giyen Emre Akbaba geldi. Akdeniz ekibi, milli oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Alanyaspor'da daha önce de forma giyen Akbaba transferine sıcak bakıyor