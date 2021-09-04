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Marcao sürprizi

G.Saray’ın Giresun maçında takım arkadaşı Kerem’e saldırdığı için kadro dışı bıraktığı Sambacı savunmacıyı UEFA listesine ekledi

Marcao sürprizi

4.9.2021

GALATASARAY'IN kadro dışı bıraktığı Brezilyalı Marcao konusunda dün sıcak gelişmeler yaşandı. Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray'ın Giresunspor'u 2-0 yendiği karşılaşmada Marcao, genç oyuncu Kerem Aktürkoğlu'na saldıran ve 8 maç ceza alan oyuncuya af çıktı.

UEFA'YA BİLDİRİLDİ GALATASARAY, UEFA
Avrupa Ligi grup aşamasında oynayacağı maçlar öncesi 25 oyuncudan oluşan A Listesi'ni dün UEFA'ya bildirdi. Önceki gün 150 bin Euro'luk rekor ceza kesilen Brezilyalı futbolcu sarı-kırmızılı ekibin dünkü antrenmanında yer alırken UEFA listesine de dahil edildi.

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