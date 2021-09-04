Marcao sürprizi

GALATASARAY'IN kadro dışı bıraktığı Brezilyalı Marcao konusunda dün sıcak gelişmeler yaşandı. Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray'ın Giresunspor'u 2-0 yendiği karşılaşmada Marcao, genç oyuncu Kerem Aktürkoğlu'na saldıran ve 8 maç ceza alan oyuncuya af çıktı.
UEFA'YA BİLDİRİLDİ GALATASARAY, UEFA
Avrupa Ligi grup aşamasında oynayacağı maçlar öncesi 25 oyuncudan oluşan A Listesi'ni dün UEFA'ya bildirdi. Önceki gün 150 bin Euro'luk rekor ceza kesilen Brezilyalı futbolcu sarı-kırmızılı ekibin dünkü antrenmanında yer alırken UEFA listesine de dahil edildi.
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