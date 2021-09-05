Aslan’dan stoper hamlesi

Galatasaray yerli stoper takviyesi için girişimlerini tam gaz sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların Beşiktaş'ın da gündeminde bulunan Kaan Ayhan'dan vazgeçmediği ancak yıldız savunmacının yükselen piyasa değerinin sorun yarattığı öğrenildi. Aslan'da diğer alternatifleri takibe aldı. Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakçı ve Gençlerbirliği'nden Arda Kızıldağ'ın bonservisleri için de kulüpleriyle pazarlık halinde olan sarı-kırmızılılar kalan kısa sürede stoper transferini gerçekleştirmek istiyor.

TERİM'İN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI

Bu arada Galatasaray Kulübü, teknik direktör Fatih Terim'in 68. yaş gününü kutladı. Kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yapılırken tesislerde de Galatasaraylı futbolcularla beraber doğum gününü kutlayan Terim, futbolcularla birlikte doğum günü pastasını kesti.