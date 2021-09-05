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Haberler Galatasaray Aslan’dan stoper hamlesi

Aslan’dan stoper hamlesi

G.Saray yerli oyuncular için ısrarcı davranırken liste başında Kaan var

Aslan’dan stoper hamlesi

5.9.2021

Galatasaray yerli stoper takviyesi için girişimlerini tam gaz sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların Beşiktaş'ın da gündeminde bulunan Kaan Ayhan'dan vazgeçmediği ancak yıldız savunmacının yükselen piyasa değerinin sorun yarattığı öğrenildi. Aslan'da diğer alternatifleri takibe aldı. Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakçı ve Gençlerbirliği'nden Arda Kızıldağ'ın bonservisleri için de kulüpleriyle pazarlık halinde olan sarı-kırmızılılar kalan kısa sürede stoper transferini gerçekleştirmek istiyor.

TERİM'İN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI
Bu arada Galatasaray Kulübü, teknik direktör Fatih Terim'in 68. yaş gününü kutladı. Kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yapılırken tesislerde de Galatasaraylı futbolcularla beraber doğum gününü kutlayan Terim, futbolcularla birlikte doğum günü pastasını kesti.

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