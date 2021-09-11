Duygun Yarsuvat’ı kaybettik

GALATASARAY eski başkanlarından Duygun Yarsuvat, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 84 yaşında hayatını kaybetti. Sarı-kırmızılı kulüpte Ünal Aysal sonrasında göreve gelen Yarsuvat 25 Ekim 2014 tarihinde başkanlığa seçilmiş ve 210 günlük bir geçiş döneminde görev almıştı. Yarsuvat, söz verdiği gibi sarı-kırmızılıları olağan tarihte seçime götürmüş ve aday olmamıştı.

TEKRAR ADAY OLMAMIŞTI

GALATASARAY 20. şampiyonluğuna da Yarsuvat'ın görev süresinin dolmasından iki gün sonra ulaşmıştı. Yarsuvat, aday olduğunda görevini Mayıs 2015'e kadar sürdüreceğini ve olağan genel kurulda aday olmayacağını belirtmiş ve sözünü tutarak tekrar aday olmamıştı. Duygun Yarsuvat, 2020 yılının son dönemlerinde koronavirüse yakalanmış ve bir süre hastanede tedavi görmüştü. O dönem yaklaşık 1 hafta hastanede korona virüs tedavisi gören Yarsuvat, sürecin devamında durumunun ağırlaşması sebebiyle entübe edilerek yoğun bakıma alınmış, daha sonra doktorların olumlu görüş vermesinin ardından taburcu edilmişti. Kulüpler ve TFF Yarsuvat'ın vefatı sonrası dün başsağlığı mesajı yayınladı.