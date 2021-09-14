Aslan tutunamıyor

Galatasaray Trabzonspor maçında dejavu yaşadı. Sarı-kırmızılılar, tıpkı Kasımpaşa maçında olduğu gibi Trabzon karşılaşmasında da ilk yarı 2 farklı öne geçti, ilk yarı bitmeden kalesinde bir gol gördü. Aslan, ikinci yarıda da rakiplerine engel olamadı ve bir gol daha yiyerek mücadelelerden bir puanla ayrıldı. Böylelikle Sarı-kırmızılı lar, son iki mücadelesinde de aynı senaryoyu yaşadı, müsabakaların sonunu getiremedi. Galatasaray'da ortaya çıkan skoru koruyamama sorunu çözmek için ise teknik direktör Fatih Terim ve teknik heyet kollarını sıvadı. Terim, yeni transfer Assunçao'nun takıma katılması ve 6 numara pozisyonunda oynamasıyla takım direncinin artacağını ve sorunun çözüleceğine inanıyor. Öte yandan Terim'in oyuna yaptığı müdahaleler ve hamleler ise tartışılıyor. Emre'yi ağrı hissettiği için mecburi olarak kenara alan tecrübeli çalıştırıcının özellikle Morutan'ı çıkarması eleştiri oklarının kendine yönelmesine mama sebep oldu.



Mostafa Mohamed şansını kıramadı

GALATASARAY'DA geçen sezonun devre arasında transfer olduktan sonra sarı-kırmızılı kariyerine muhteşem bir başlangıç yapan ve 17 maçta 9 gol atan Mostafa Mohamed, sıkıntılı bir süreç geçiriyor. Bordeaux'a transferi son anda yatan ve Galatasaray'a geri dönen Mostafa Mohamed bu sezon 3'ü 11 olmak üzere 8 maçta görev yaparken, toplam 276 dakika sahada kaldı. 23 yaşındaki Mısırlı yıldız futbolcu bu süreçte gol kaydedemedi ve 1 asist yaptı.

DIAGNE KESİLDİ

Galatasaray'da sezona iyi girişi yapan isimlerden olan Mbaye Diagne, Trabzonspor deplasmanında hiç süre almadı. Kasımpaşa karşılaşmasında ciddi pozisyonlardan yaralanamayan golcü futbolcu, ikinci yarıda kenara alınmıştı ve bordo-mavili takıma karşı da forma giyemedi. Senegalli oyuncu, maç sonu sosyal medya hesabından ise siyah ekran görseli paylaşarak tepkisini dile getirdi.

EMRE GURUR YAPTI

Barış Alper, Berkan Kutlu, Cicaldau ve Morutan'ın gelişi sonrasında gözden düşen Emre Kılınç'a transfer döneminde Bologna ve Genoa'dan teklif geldi. İtalyan kulüplerinin kiralama isteğini yönetim kabul etmedi. Takımda kalan Emre "Galatasaray'a kulübede oturmak için gelmedim. Gerçek Emre'yi herkes görecek" diyerek milli arada hırs yaptı. Emre Kılınç , Trabzon'da 45 dakika oynamasına rağmen sahanın yıldızıydı. Güzel futbolunu iki golle süsleyen 27 yaşındaki solak, alt adalesindeki ağrı nedeniyle oyuna devam edemedi ve teknik heyet de Lazio maçını düşünerek riske girmedi.