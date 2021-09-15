Galatasaray’da karar zamanı

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda yarın evinde İtalya ekibi Lazio'yu konuk edecek Galatasaray'da forvette oynayacak oyuncu konusunda teknik direktör Fatih Terim'in bir karar vermediği öğrenildi. Sezon başından bu yana ileri uçta Babel, Mohamed, Diagne ve Halil'i kullanan Terim'in maç günü tercihini açıklayacağı ifade edildi. Ancak Terim'in takımla sadece iki idmana çıkıp Trabzon'a gelen Halil'in ilk 11'de çıktığı maçta asist yapması ve görevini eksiksiz yerine getirmesi üzerine genç oyuncuyu düşündüğü öğrenildi.



BONSERVİSİ ALINACAK

Yönetimin ayrıca 1.5 milyon Euro'ya Brentford'dan kiralanan Halil'in bonservisi konusunda pazarlıkları da başladığı açıklandı.



RYAN BABEL GÖZDEN DÜŞTÜ

TRABZONSPOR ile karşılaşan Galatasaray'da, ikinci yarı oyuna dahil olan Babel, performansıyla gözden düştü. Teknik ekibin memnun olmadığı Hollandalı yıldızın, yedeğe çekileceği ifade edildi. Oynadığı 5 maçta da skor katkısı sağlayamayan Babel'le devre arasında yolların ayrılacağı öğrenildi.