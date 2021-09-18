Aslan’a Avrupa morali

Galatasaray'ın, Lazio'yu 1-0 mağlup ederek E Grubu'nda lider olması sarı-kırmızılı camiada büyük sevinç yaratırken, rakiplerine de korku verdi. 90 dakikanın büyük bölümünü üstün oynanması ve orta saha ve hücum hattının presi teknik direktör Fatih Terim'i mutlu etti. Galatasaray'ın güçlü rakibini devirerek büyük öz güven toplamasının ardından ise gözler Süper Lig'e çevrildi. Lazio galibiyetiyle Kasımpaşa ve Trabzonspor karşısındaki puan kayıplarını geride bırakan Sarı-kırmızılılar, şimdi ligde galibiyet serisi peşinde. Sarı-kırmızılılarda ilk hedef ise yarın oynanacak Alanyaspor maçından galibiyetle ayrılmak.

BELHANDA+FALCAO PARASINA ZAFER

GALATASARAY geçen sezon Rangers'a 2-1 yenilerek Avrupa Ligi'ne veda etmişti. İskoçya'da sahada olan Belhanda ve Falcao'nun bir yıllık sarı-kırmızılı kulübe maliyeti 11 milyon Euro'yu geçiyordu. Lazio'yu futboluyla ezen ve 1-0'lık zaferi elde eden bu sezonki G.Saray'ın ilk 11'inin toplam maliyeti 11 milyon Euro bile değil. 25.2 yaş ortalamasıyla mücadele eden sarı-kırmızılılarda 11'de görev yapan 7 yabancıya 9 milyon Euro, diğer 4 yerliye ise 18.9 milyon TL ödeniyor.

MANŞETLER G.SARAY İÇİN

GALATASARAY'IN Lazio zaferi İtalya'da manşetleri süslerken, sarı-kırmızılı takımdan övgüyle bahsedildi. La Gazetta dello Sport maçla ilgili "Lazio ilk maçında nakavt oldu! Strakosha tuhaf golle Galatasaray'a galibiyeti hediye etti." İfadelerini kullandı. Calcio Mercato, "Sarri, İmparator Terim'in Galatasaray'ına mağlup oldu!" sözleriyle maçı özetledi. La Repubblica, ise Lazio kalecisi Strakosha'nın yediği hatalı gole değinerek "Strakosha'nın inanılmaz hatası Sarri'yi de mahkum etti" dedi.



İTALYANLARA GEÇİT YOK

Galatasaray Avrupa'da İtalyan takımlarını İstanbul'dan eli boş göndermeye devam ediyor. Bugüne kadar Serie A ekiplerini 9 kez grup aşamasında evinde konuk eden sarı-kırmızılılar hiç yenilmedi ve 6 galibiyet- 3 beraberlik karnesine sahip oldu. Milan ve Juventus'tan sonra Lazio da 2. kez İstanbul'da Galatasaray'a yenildi.