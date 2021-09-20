G.Saray ligde yok

SÜPER Lig'in 5. haftasında Galatasaray, kendi sahasında Aytemiz Alanyaspor'a mağlup oldu: 0-1. 35. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası dışından sert vuruşunu kaleci Serkan Kırıntılı kornere çeldi. 38'de Borja'nın sol kanattan içeri yerden sert kestiği ortada Nelsson'un ters vuruşu Muslera'ya çarptı. Top üst direğe vurduktan sonra kalenin üstünden kornere çıktı. 43'de Van Aanholt'un sol kanattan içeri kestiği ortada Juanfran'ın ters kafa vuruşu az farkla direğin hemen yanından kornere gitti. 56'da Cicaldau'nun ceza sahası yayının solundan kullandığı serbest vuruşta yaptığı vuruşu kaleci Serkan Kırıntılı çıkardı. 72. dakikadaJuanfran sağ kanattan içeri kesti, penaltı noktası üzerinden Emre Akbaba'nın kafa vuruşunu kaleci Muslera kurtardı.

MOHAMED İLE BERABERLİK KAÇTI

87. dakikada Borja sol kanatta hızlandı ve içeri yerden sert kesti. Savunmanın ıskaladığı topa vuran Candeias'ı Muslera engellerken, seken topa bir kez daha vuran Candeias ağları sarstı: 0-1. 89'da Mohamed'in şutu üstten auta gitti. Müsabaka Alanyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuçla birlikte Galatasaray 8 puanda kalırken, Alanyaspor ise puanını 9'a yükseltti.



DİAGNE SÜRPRİZİ

G.SARAY'DA Mbaye Diagne, teknik heyetin kararı doğrultusunda kadroda yer almadı. Teknik direktör Fatih Terim'in bu kararı alması şaşırtırken, Diagne'nin önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımın bu duruma etkisi olduğu iddia edildi. Diagne, Halil Dervişoğlu'nun babasının "Her şey para değildir" açıklamaları sonrası "Anlıyoruz o senin oğlun, problem değil. Bu pek bir şeyi değiştirmiyor, herkes bunu anlıyor. Allah her şeyi görüyor ama ben kabul etmem, izin vermem. Kimse beni küçük düşüremez, kimse beni istediğinde kullanamaz" paylaşımında bulunmuştu. Bazı çevreler bunun Terim'e yönelik imalı paylaşım olduğunu ileri sürmüştü.



KULÜBELER KARIŞTI

KARŞILAŞMA devam ederken Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz ile Galatasaray kulübesi arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Mücadelenin 48. dakikasında Bülent Korkmaz, Galatasaray kulübesine doğru hareketlendi. Yardımcısı sakinleştirmeye çalışırken Bülent Korkmaz, Galatasaray yardımcısı Necati Ateş'i 4.hakem Kutluhan Bilgiç'e şikayet etti.



TARAFTARDAN BÜYÜK TEPKİ GELDİ

MAÇTAN sonra oyuna sonradan giren futbolcular rejenerasyon idmanına çıkarken Galatasaray taraftarı, Ömer Bayram'a büyük tepki gösterdi. Taraftarın " Formayı çıkar" diye tezahürat yapması üzerine Ömer Bayram da idmanı yarıda bırakarak formasını çıkarıp yere attı ve taraftara dönerek, "Eyvallah" dedi, sahayı terk etti. Karşılaşma sırasında yuhalana Babel de bu antrenman sırasında tepki gördü. Hollandalı oyuncu tepkilere alkışlayarak cevap verdi. Mücadele esnasında birçok top kaybı yapan Yedlin de taraftarların tepkisini çeken bir diğer oyuncuydu.