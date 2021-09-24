G. Saray nereye?

Süper Lig 6. hafta mücadelesinde Galatasaray, deplasmanda Kayserispor'a 3-0 mağlup olarak şampiyonluk yolunda henüz ilk haftalarda ağır bir yara aldı. Son 4 haftada Kasımpaşa ve Trabzonspor beraberliğinin ardından evinde Alanyaspor'a, deplasmanda ise Kayserispor'a yenilen Galatasaray'da toplam 10 puanın kaybedilmesi, ligin henüz başı olmasına rağmen sarı-kırmızılı camiada kara bulutların artmasına neden oldu. Oynanan futbol, oyunculara verilen tepkiler ve bazı isimlerin vasat performansı tartışmaları beraberinde getirdi.

SON 32 YILIN EN KÖTÜSÜ

İstanbul ekibinde hücumda Mostafa Mohamed'in gol orucunun halen devam etmesi, savunmada Marcao'suz bir kurgunun oturtulamaması eleştiri konusu oldu. Galatasaray, 6. haftadan puan çıkaramayınca son 32 yılın da en kötü lig başlangıcına imza atmış oldu. Sarı-kırmızılılar 1989-90 sezonundan bu yana ilk 6 haftada hiç 9 puanın altında kalmamıştı. Cim-Bom 1989'da ise ilk 6 maçta 7 puan toplayabilmişti.



ASLAN İDEALİNİ BİR TÜRLÜ BULAMADI

GALATASARAY'DA kadro istikrarını sağlayayamayan teknik direktör Fatih Terim istifaya davet edildi. 3 günde 6 farklı isme görev veren Terim; son 4 maçta ilk 45 dakikalar sonunda toplam 10 değişiklik yaptı. Galatasaray şu ana kadar 13 maça çıkarken, Fatih Terim bu 13 karşılaşmaya 13 farklı 11 sürdü. 26 farklı futbolcuya forma şansı veren Terim, aynı zamanda ligin de en fazla farklı oyuncuya şans veren teknik direktörü durumunda bulunuyor. Kayseri deplasmanında ilk 11'de 6 değişiklik yapan Terim'in tercihleri sorgulanmaya başladı. Sosyal medya üzerinden bazı taraftarlar tarafından istifaya davet edilen deneyimli çalıştırıcı için görüş takıma zarar verdiğiydi.



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"İSTİFA bir hizmettir. 13 resmi maçta oynanan oyuna bak. Saygımız, sevgimiz baki ancak artık olmuyor hoca. Okan Buruk gelsin artık", "Terim azıcık Galatasaray'ı seviyorsa istifa etmeli. Bugünden sonra kaldığı her maç bizim için dezavantaj olacak."