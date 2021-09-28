Galatasaray kendine geldi

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, geriye düştüğü karşılaşmada Göztepe'yi 2-1 geçmesini bildi. Sırasıyla Kasımpaşa, Trabzonspor, Alanyaspor, Kayserispor karşılaşmalarında toplam 10 puan bırakan sarı kırmızılı takım, haftayı kayıpsız geçti. Galatasaray, Göztepe maçında sadece 3 puanı değil başka kazanımlar da elde etti. Tribünlerle takım arasında son dönemde soğuk rüzgarlar esmeye başlarken Göztepe karşılaşmasında tüm buzlar eridi ve birlik sağlandı. Bu birleşmeden sonra galibiyet de geldi. Galatasaray'da Halil Dervişoğlu da gol şanssızlığını kırarken Mbaye Diagne de büyük takdir topladı. Galatasaray'da hücum hattındaki birçok oyuncunun moral bulması teknik heyetin de elini oldukça güçlendirdi.

RUMENLER İŞ BAŞINDA

Galatasaray'da rakiplerini bir bir geçerek yaratıcı bir gole imza atan Morutan da ilk kez golle buluşurken asist bir diğer Rumen oyuncu Cicaldau'dan geldi. Daha önce Kasımpaşa maçında da Morutan pası vermiş, Cicaldau golü atmıştı. İki Rumen yıldızın arasındaki uyum Galatasaraylı taraftarlara da büyük umut veriyor.