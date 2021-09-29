Kadro şekilleniyor

GÖZTEPE'Yİ 2-1 yenen ve ligde rahat bir nefes alan Galatasaray'da gözler UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Marsilya maçına çevrildi. Teknik direktör Fatih Terim, deplasmandaki zorlu karşılaşma öncesinde sahaya çıkaracağı kadroyu netleştirmeye çalışıyor. Tecrübeli teknik adam, Göztepe maçının 11'inde birkaç değişikliğe gidecek. Galatasaray'ın kalesinde Muslera, savunmanın sağında Yedlin, solunda ise Aanholt forma giyecek. Avrupa'da cezası olmayan Marcao, stoperde Nelsson'un yanında forma giyecek. Savunmanın önünde Berkan ve Cicaldau ikilisi şans bulacak. Göztepe maçında 1 gol atan Morutan'ın forvet arkasında forma giymesine kesin gözle bakılıyor.

HÜCUM HATTI HENÜZ NET DEĞİL

Hücumun solunda Kerem'i düşünen Terim, sağ kanat için henüz kararını vermedi. Deneyimli çalıştırıcı, Emre Kılınç ve Feghouli arasında tercih yapacak. Forvette ise Diagne ve Halil Dervişoğlu forma için rekabet halinde. Göztepe maçında etkili olan Senegalli oyuncunun Halil'in bir adım önünde olduğu ifade edildi