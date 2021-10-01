Galatasaray puanı kaptı

UEFA Avrupa Ligi E Grubu ikinci maçında Galatasaray, deplasmanda Fransız ekibi Marsilya ile golsüz berabere kaldı: 0-0. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla puanını dörde yükseltip liderliğini sürdürdü. 8. dakikada sağ kanattan Cengiz'in kullandığı serbest atışta ceza sahası içinde Taylan'ın ters vuruşunda top üst direğe çarparak kornere çıktı. 17'de sağ kanattan Morutan'ın kullandığı köşe atışında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Van Aanholt'un gelişine şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

MUSLERA YILDIZLAŞTI

35'te ceza sahası dışı sağ çaprazdan Cengiz Ünder'in sert şutunda kaleci Muslera köşeye giden topu kornere çeldi. 45+8'de Halil Dervişoğlu'nun pasıyla kaleci Lopez ile karşı karşıya kalan Kerem'in şutunda Lopez gole izin vermedi. 52'de savunmanın arkasına atılan topla sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Kerem'in şutunda Pau Lopez gole izin vermedi. 59'da sol kanattan Payet'in kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Saliba kafayı vurdu. Top üst direkten döndü. 72'de cea sahası dışında topla buluşan Payet arka direğe çevirdi. Cengiz'in sert şutunu çizgi üzerinde van Aanholt çıkardı.

MARSİLYA'DA TRİBÜNLER KARIŞTI

KARŞILAŞMANIN ilk yarısının son dakikalarına girildiğinde iki takım taraftarları da saha içerisine meşaleler ve patlayıcı maddeler attı. Olayların büyüdüğünü gören maçın hakemi, bir anda oyunu durdurdu ve taraftarların sakinleşmesini bekledi. Maç öncesinde olduğu gibi yine Fransız polisi taraftara müdahale etti. Ancak polisin bu müdahalesi iki takım tribünlerini sakinleştirmeye yetmedi. Olayların büyümesinin ardından önce Fatih Terim Galatasaray tribünün bulunduğu alana doğru ilerleyerek Türk taraftarlara sözlü uyarıda bulundu. Fatih Terim'in ardından ise Fernando Muslera, yine Galatasaray tribünlerinin bulunduğu alana giderek taraftara "Sakin olun" mesajını verdi.



TERİM'DEN REVİZYON

GALATASARAY

Teknik Direktörü Fatih Terim, ligde son oynadıkları ve 2-1 kazandıkları Göztepe mücadelesinin 11'nde 3 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Deneyimli hoca, ligde cezası nedeniyle oynayamayan Marcao'yu Luyindama'nın yerine stopere koydu. Terim ayrıca sakatlıktan çıkan Sacha Boey'i Yedlin yerine sahaya sürerken, Feghouli yanına çekerken orta sahayı kalabalık tutmak için Taylan'ın oynattı.