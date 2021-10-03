  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galatasaray Galatasaray Rize virajında

Galatasaray Rize virajında

Çaykur Didi Stadyumu’nda 19.00’da başlayacak maçı Ali Palabıyık yönetecek

Galatasaray Rize virajında

3.10.2021

GALATASARAY, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Çaykur Didi Stadı'nda yapılacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Hakem Ali Palabıyık'ın düdük çalacağı müsabaka beIN SPORTS HD 1'den yayınlanacak. Sarı-kırmızılı ekipte Oğulcan ile sakatlığı bulunan Arda, Sacha Boey'in ve cezalı Marcao, Çaykur Rizespor'a karşı forma giyemeyecek. Karadeniz ekibinde ise, sakat Monzango, Mendes, Baiano ve Gökhan Gönül bu maçın kadrosunda yer alamayacak. Cemali, Remy ve Yasin'in durumu ise maç saati belli olacak.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray Rize virajında haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.