Galatasaray Rize virajında

GALATASARAY, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Çaykur Didi Stadı'nda yapılacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Hakem Ali Palabıyık'ın düdük çalacağı müsabaka beIN SPORTS HD 1'den yayınlanacak. Sarı-kırmızılı ekipte Oğulcan ile sakatlığı bulunan Arda, Sacha Boey'in ve cezalı Marcao, Çaykur Rizespor'a karşı forma giyemeyecek. Karadeniz ekibinde ise, sakat Monzango, Mendes, Baiano ve Gökhan Gönül bu maçın kadrosunda yer alamayacak. Cemali, Remy ve Yasin'in durumu ise maç saati belli olacak.