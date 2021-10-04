Aslan son nefeste

Süper Lig'de geçen hafta Göztepe'yi gerinden gelerek yenen Galatasaray, Rizespor'u da mağlup edip ikide iki yaptı: 2-3. 6. dakikada savunmadan seken topla ceza sahası içinde buluşan Mohamed, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1. 17'de ceza sahasına kadar sokulan Umar'ın pasını Djokovic'e aktardı. Bu oyuncu da meşin yuvarlağı Joel ile buluşturdu. Joel'in şutu filelere gitti: 1-1. 24'te Galatasaray savunmasından seken topu önünde bulan Joel'in vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-2. 75'te sol taraftan Ömer Bayram'ın ceza sahası içerisine ortasında, Mohamed boş pozisyonda topu filelere gönderdi: 2-2.

BOLDRİN PENALTIYI KAÇIRDI

78'de sol taraftan Cemali Sertel'in uzun taç atışında Dokovic'in arkaya çevirdiği topa Pohjanpalo'nun kafa vuruşunda, kaleci Muslera çizgi üzerinde ayağı ile meşin yuvarlağı çelmeyi başardı. 87'de Berkan ceza sahası içinde topu kaptırıp rakibine faul yapınca kırmızı kart görürken hakem beyaz noktayı gösterdi. Kazanılan penaltı atışını kullanan Boldrin, meşin yuvarlağı yandan auta gönderdi. 90+9'da Phiri'nin ara pasında ceza sahası içerisine giren Pohjanpalo'nun vuruşunda, kaleci Muslera topu kornere çeldi. 90+11'de Diagne'nin sağdan ceza sahsı içerisine ortasında, arka direkte Morutan skoru belirledi: 2-3.



DİAGNE GETİRDİ MORUTAN ATTI

GALATASARAY'DA skor 2-2 iken 90. dakikada oyuna giren Morutan ile Diagne üç puanın mimarı oldular. Uzatma dakikalarında da sona gelirken Rizespor üst üste 3 kez korner kullandı. Son kullanılan kornerde topu kapan sarı-kırmızılılarda Digne topu 60 metre sürüp Kerem ile verkaça girdi. Topu yine alan Yıldız isimin iki rakibini geçip ceza sahası içinde yerden çıkardığı topu arka direkte Morutan ağlara gönderip üç puanı getirdi. Golün ardından Rizeli futbolcular hakeme gol öncesi faul olduğu gerekçesiyle yoğun itirazda bulunurken, hakem Ali Palabıyık golü geçerli sayıp maçı bitirdi.



MUSLERA 400. MAÇINA ÇIKTI

GALATASARAY'IN Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Çaykur Rizespor karşılaşmasında görev alarak sarı-kırmızılı formayla 400. resmi maçına çıktı. Sarı-kırmızılı ekipte 11. sezonunu geçiren Muslera, 2011-2012 sezonundan bu yana 322 Süper Lig, 41 UEFA Şampiyonlar Ligi, 11 UEFA Avrupa Ligi, 19 Türkiye Kupası ve 7 TFF Süper Kupa maçında forma giydi. Fernando Muslera, Galatasaray kariyerinde 14 kupa sevinci yaşadı. Sarı-kırmızılı takımda en çok kupa kazanan yabancı oyuncu rekorunun sahibi olan Muslera, 5 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 5 TFF Süper Kupa şampiyonluğu gördü.



MAÇA İLGİ BÜYÜKTÜ

Çaykur Rizespor taraftarı takımlarını Galatasaray maçında yalnız bırakmadı. Yeşil-mavili ekipte taraftarlar maça ilgi gösterdi. Kovid-19 tedbirleri kapsamında satışa çıkarılan biletlerin tamamı tükendi. Maç boyunca desteklerini sürdüren taraftarlar gollerden sonra büyük sevinç yaşadı.



TERİM'DEN ROTASYON

Süper Lig'in 8. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi'nde son oynadıkları Olimpik Marsilya maçının ilk 11'ine göre 5 değişiklik yaptı. Marsilya ile 0-0 berabere kaldıkları müsabakanın ilk 11'de görevlendirdiği isimlerden Marcao, cezası nedeniyle kadroda yer almadı. Boey de Terim'in tercihi ile 21 kişilik kadro dışında kaldı. Tecrübeli teknik adam, Morutan, Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu'nu ise yedeğe çekti. Bu oyuncuların yerine Yedlin, Alpaslan Öztürk, Babel, Mohamed ve Feghouli ilk 11'de şans buldu.



MOHAMED GOL ORUCUNU BOZDU



Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed, Rizespor maçının dakikasında attığı golle gol orucunu bozdu. Yıldız isim, geçen sezon 11 Mayıs'ta oynanan ve Galatasaray'ın Denizlispor'u deplasmanda 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada 2 gol atmıştı. Golcü oyuncu, daha sonra çıktığı 15 mücadelede gol sevinci yaşayamamıştı.