G.Saray’dan Goutas hamlesi

Galatasaray sürpriz bir ismi gündemine aldı. Luyindama'nın performansından memnun olmayan ve Marcao- Nelsson iklisini yedekleyecek bir stoper arayan sarı-kırmızılılar, Sivas'ın 27 yaşındaki Yunan stoperi Dimitrios Goutas'a kanca atarken Yunan medyasından da flaş bir iddia gündeme geldi. Yunan medyasındaki habere göre, Başakşehir, Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Saray, Sivas'ın 27 yaşındaki stoperini takibe aldı ve transfer için nabız yokluyor.



GOUTAS HAVA TOPLARINDA ETKİLİ

Sivas'ın sezon başında Atromistos'tan bedelsiz kadrosuna kattığı Dimitris Goutas, kırmızı-beyazlılarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekerek İstanbul takımlarını peşine taktı. Galatasaray'ın bu transferde daha istekli olduğu belirtilirken, teknik direktör Fatih Terim, 27 yaşındaki oyuncunun hava toplarındaki hakimiyeti nedeniyle hem savunmada hem de hücumda da takıma faydalı olacağını düşünüyor.