Galatasaray’dan Prevljak hamlesi

Sarı-kırmızılılar Belçika ekibi Eupen’da oynayan 26 yaşındaki forvet oyuncusunu takibe aldı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2010- 2011 sezonunda sarı-kırmızılılarda oynayan Misimovic'in tavsiyesiyle Smail Prevljak'i yakın takibe aldı. 26 yaşındaki golcü oyuncu, Bosna'nın Kazakistan'ı 2-0 yendiği maçın gollerini atınca tecrübeli teknik adamın gözüne girdi. Terim, sezon başında 2 milyon Euro'ya Salzburg'dan Belçika ekibi Eupen'e giden Smail Prevljak hakkındaki son kararını, bugün oynanacak Ukrayna-Bosna Hersek maçını da izledikten sonra verecek. Deneyimli çalıştırıcı, 1.87'lik Boşnak oyuncuyu yine beğenirse izleme listesine ekletecek. Prevljak, Belçika ekibi Eupen'de sezona 10 maçta 4 gol ve 3 asistle başladı. Tecrübeli oyuncu Bosna-Hersek formasıyla da 13 karşılaşmaya çıkarken 4 gol atma başarısı gösterdi. Takımıyla 2023 yılında sözleşmesi bitecek olan oyuncunun güncel piyasa değeri 3 milyon Euro.