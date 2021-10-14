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Morutan kavgası

G.Saray’ın yıldızı Romanya’da iki kulübü karşı karşıya getirdi. Aslan'ın FCSB'den aldığı oyuncunun eski kulübü Botoşani yüzde 9'luk pay sebebiyle ayağa kalktı

Morutan kavgası

14.10.2021

Galatasaray'ın sezon başında renklerine bağladığı Olimpiu Morutan'ın transferi Romanya'yı karıştırdı. Sarı-kırmızılıların FCSB'den 3.5 milyon Euro bedelle renklerine bağladığı yıldız oyuncunun eski kulübü Botoşani yüzde 9'luk pay sebebiyle ayağa kalktı. Olimpiu Morutan, Cluj'dan Botoşani'ye bedelsiz transfer olurken 22'lik yıldız, Botoşani'den 1.2 milyon Euro'ya FCSB'nin yolunu tutmuştu.

BOTOŞANİ DAVA AÇACAK
Botoşani'den Rumen basınına yapılan açıklamada, Morutan'ın G.Saray'a transfer olmasının ardından Gigi Becali'nin kendilerine ödeme yapmadığını ve FCSB'ye dava açacağını duyurdu. Kulübün sahibi Valeriu Iftime "Becali'nin işi düştüğü zaman beni nasıl arayacağını bildiğini fark ettim ama şimdi ödeyecek bir şeyi varken susuyor ve hiçbir işaret vermiyor" dedi.

FATİH KALEYE
G.Saray'ın file bekçisi Muslera Uruguay'ın Güney Amerika Dünya Kupası Elemeleri'nde yarın Brezilya ile oynayacakları maçtan sonra Türkiye'ye geleceği için sarı-kırmızılılar kalede değişime gidecek. Tuzla maçında İsmail Çipe, İstanbulspor maçında ise Fatih Öztürk'e şans veren Terim iki futbolcunun performansından tatmin olmasa da Fatih'in Konya maçında 11'de oynaması bekleniyor.

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