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Haberler Galatasaray “VAR’dakiler kötü niyetli”

“VAR’dakiler kötü niyetli”

“VAR’dakiler kötü niyetli”

15.10.2021

Galatasaray Başkanı Burak Elmas birbirinden önemli açıklamalar yaptı. Hakemlerle ilgili çarpıcı ifadeler kullanan Elmas, "Sahada göremiyorlar diyorduk, televizyonda da göremiyorlarmış. VAR'da yapılan ya da yapılmayanları asla hoş görmüyorum. Kasıtlı yapıldığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Mohamed ve Halil ile ilgili de açıklama yapan G.Saray Başkanı, "Mohamed'e Bordeaux'un bir ilgisi oldu. Görüşmesine izin verdik. Ancak daha sonra bunun olmasını istemediğimize kanaat getirdik ve konu kapandı. Brentford'a Halil Dervişoğlu için gelecek herhangi bir teklifte ise, aynı rakamlarla kira bedeli de düşerek, ilk alıcısı biz olabileceğiz" dedi.
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