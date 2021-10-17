Aslan’da hedef 3’te 3

Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak. Nef Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Mücadele beIN SPORTS HD 1'den yayınlanacak. 4 galibiyet, 2'şer beraberlik ve mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 14 puan topladı. Konya 3 galibiyet ve 5 beraberlik sonucunda 14 puan elde etti. Beşiktaş'ın Başakşehir'e yenilmesi, Trabzon ile Fenerbahçe'nin birbirleriyle oynayacak olması nedeniyle üst sıralara çıkma şansı yakalayan Cim-Bom'da Berkan ile Marcao, cezalı oldukları için maç kadrosunda yer alamayacak.

EVİNDE KAYBETMİYOR

Galatasaray, Süper Lig tarihinde Konyaspor ile İstanbul'da yaptığı hiçbir maçı kaybetmedi. Taraflar arasında İstanbul'da yapılan 20 lig maçından 16'sını sarı-kırmızılılar kazandı, 4'ü berabere bitti, yeşil-beyazlılar dışarıda galip gelemedi. İstanbul'da ev sahibi ekip 48, konuk takım ise 15 gol attı.