Aslan tam gaz

Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Konyaspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı ve son üç maçından galibiyetle ayrılmış oldu. Konya ekibi ise bu sezon ligdeki ilk yenilgisi aldı. 4. dakikada Halil Dervişoğlu'nun savunma arkasına attığı pasta Skubic ile kaleci Sehic arasında yaşanan anlaşmazlık sonucu meşin yuvarlak ceza sahası içi sol çaprazda Mohamed'in önünde kaldı. Mısırlı golcü topu boş kaleye gönderdi: 1-0. 23'te ceza sahası dışında topla buluşan Mohamed'in ara pasında topla buluşan Halil Dervişoğlu'nun aşırtma vuruşunda kaleci topu son anda kornere çeldi. 37'de Cicaldau'nun sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken top ceza sahası içinde Mohamed'in önünde kaldı. Mohamed'in şutunda top yandan auta çıktı.

BASKI SONUÇ GETİRMEDİ

55'te Bytyqi'nin pasında topla buluşan Guilherme'nin ortasında savunma ve ardından Muslera'dan seken top, kale sahası içinde Serdar Gürler'in önünde kaldı. Gürler'in yakın mesafeden sert vuruşunda meşin yuvarlağı Muslera çizgiden çıkardı. 65'te Guilherme'nin gönderdiği topa Skubic kafayı vurdu ancak top auta çıktı. 81'de Serdar'ın ortasında Hadziahmetovic'in topukla vuruşu üstten auta çıktı. Maç Galataaray'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

MUSLERA 11'DE BASLADI

CUMA sabaha karşı Brezilya'da maça çıkan Muslera, Konyaspor'a karşı ilk 11'de yer aldı. Uruguaylı kaleci, 10 bin km'den fazla yolu 2 kez aktarma yaparak özel uçakla İstanbul'a gelmişti. Önceki gün sabah kızının 2. yaş gününü kutlayan Muslera akşam da Florya'da idmana çıkmıştı.



MOHAMED'İN ÜÇÜNCÜ GOLÜ GALATASARAY'IN

Mısırlı futbolcusu Mostafa Mohamed, Konyaspor maçında da gollerine devam etti. Sarı-kırmızılıların, Süper Lig'in 9. haftasında sahasında oynadığı Konyaspor mücadelesinin 4. dakikasında sahneye çıkan Mohamed, takımını 1-0 öne geçirdi ve mücadele de bu skorla tamamlandı. 23 yaşındaki futbolcu bu golle birlikte ligdeki gol sayısını 3'e çıkardı.



DİAGNE'NİN MORALİ BOZUKTU

GALATASARAY'DA yedekler arasında yer gelmişaktarma ti. kızıuçakla gelmişnın alan Diagne'nin maç öncesi sahaya çıkarken keyifsiz olduğu gözlendi. Taraftarlar tecrübeli futbolcuyu alkışladı ve destek oldu. Diagne de taraftarları selamlayarak karşılık verdi.



KONYASPOR'DA 2 FARKLI İSİM

İTTİFAK Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, son oynadıkları Aytemiz Alanyaspor maçının 11'inde 2 değişiklik yaptı. Genç teknik adam Amar Rahmanovic ve Oğulcan Ülgün'e ilk kez ilk 11'de şans verirken Ahmed Hassan ve Soner Dikmen şans bulamadı.

Sacha Boey riske edilmedi



TERİM'DEN 3 DEĞİŞİKLİK

GALATASARAY'DA teknik direktör Fatih Terim, son yapılan Çaykur Rizespor müsabakasının ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti. Terim, Babel ile Feghouli'yi yedeğe çekti. Tecrübeli teknik adam, Rize temsilcisiyle yapılan müsabakada kırmızı kart gören Berkan Kutlu'dan ise cezası nedeniyle yararlanamadı.