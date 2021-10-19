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Haberler Galatasaray Aslan’da yüzler gülüyor

Aslan’da yüzler gülüyor

Süper Lig’de üçte üç yapan G.Saray’da kazanılan üç puanla birlikte cezaları biten Marcao ve Berkan’ın Beşiktaş derbisinde oynayacak olması çifte sevinç yaşattı

Aslan’da yüzler gülüyor

19.10.2021

SÜPER Lig'de sezona iyi başlayan ancak daha sonra üst üste yaşadığı kayıplarla zirveden kopan Galatasaray'da yakalanan seri ve cezalı oyuncuların takıma dönecek olması çifte sevinç yaşattı. Sezona ikide iki yaparak giren sonrasında ise 2 beraberlik 2 mağlubiyet alan Aslan, milli aradan önce oynadığı Göztepe ve Rizespor maçlarını kazanmıştı. Önceki gün de Konyaspor'u sahasında mağlup eden sarı-kırmızılılar, Beşiktaş derbisi öncesi yakaladığı 3 maçlık seriyle moral depoladı. Ayrıca G.Saray'da ligin ilk maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu ile saha içerisinde tartışıp 8 maç ceza alan Marcao ile Rizespor önünde kırmızı kart gören Berkan Kutlu'nun da cezaları Konya maçıyla sona erdi.
İki yıldız, teknik direktör Fatih Terim'in şans vermesi halinde takımlarının Beşiktaş ile oynayacağı kritik karşılaşmada görev yapabilecekler.
Muslera harika döndü G.Saray'ın kalecisi Muslera, Konya galibiyetinin mimarlarından oldu. Cuma günü Uruguay'ın Brezilya ile oynadığı maçtan sonra özel uçakla İstanbul'a dönen oyuncu Konya karşısındaki futboluyla alkışlandı.

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