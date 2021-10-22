Aslan’dan dev adım

GALATASARAY'IN, UEFA Avrupa Ligi E Grubu üçüncü haftasında Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibini deplasmanda 1-0 mağlup etti. Galatasaray bu galibiyetle puanını 7'ye yükseltirken grup liderliğini de sürdürdü, yoluna Avrupa'da devam etmek için büyük avantaj yakaladı. Karşılaşmanın ilk yarı oldukça düşük tempoda geçti. 16. dakikada ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan Kerk, kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldı.

Muslera'nın dokunduğu top, Kerk'e çarparak yandan dışarı gitti. 53'te Van Aanholt'un kullandığı köşe atışında Nelsson vuruşunu kaleci Guilherme çıkardı. 81'de Morutan'ın pasıyla savunmanın arkasına sarkan Kerem, ceza sahasına sokuldu. Kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi: 0-1. Diagne'nin pasıyla ceza sahasının sağında topla buluşan Kerem'in şutunda Guilherme gole izin vermedi. Karşılaşmada başka gol olmadı ve G.Saray 1-0 kazandı.

TERİM'DEN 4 DEĞİŞİKLİK

GALATASARAY teknik direktörü Fatih Terim, Süper Lig'de hafta sonunda Konyaspor'u 1-0 yendikleri maçın kadrosunda 4 değişiklik yaptı. Alpaslan, Morutan, Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu'nu yedeğe çeken Terim, Marcao, Berkan, Barış Alper ve Babel'e formayı verdi. Galatasaray'da tedavilerine devam edilen Arda Turan ve Boey ile UEFA'ya bildirilen listede bulunmayan Oğulcan, Aytaç, Assunçao ve Fatih Öztürk de kadroda yer almadı.

BARIŞ ALPER 2. KEZ İLK 11'DE

GALATASARAY'IN sezon başında renklerine kattığı Barış Alper Yılmaz, sarı-kırmızılı ekipte ikinci kez bir maça ilk 11'de başladı. Fatih Terim'in Lokomotiv Moskova maçının başlangıç kadrosunda görevlendirdiği Barış Alper Yılmaz, daha önce Süper Lig'deki Kasımpaşa müsabakasında ilk 11'de sahaya çıkmıştı

LEVENT TÜZEMEN YORUMLADI

G.Saray Avrupa'da akıllı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynadığı dönemde 2012-2013 sezonunda oynadığı Schalke maçından bu yana ön elemeler hariç ilk kez deplasmanda kazandı ve ilk kez grupta ilk üç maçında gol yemedi. Ve Galatasaray bu sezon yeni bir seriye imza atıp üst üste 7'nci kez kaybetmedi. Marsilya'dan bir puanla dönen Terim'in öğrencileri Moskova'da soğuk bir havada doğum gününü kutlayan Kerem'in attığı golle hem üç puan aldı hem de 7 puana yükselip liderliğini korudu. Kerem Aktürkoğlu da 2009'dan bu yana deplasmanda gol atan Galatasaraylı oyuncu oldu. Kerem'in deparı harikaydı Ligde oyun anlamında standardı yakalayamayan Galatasaray, Avrupa'daki akıllı, dengeli, disiplinli, kontrollü anlayışını Moskova'da da sahaya yansıttı.

Terim'in Beşiktaş maçını da düşünerek Barış Alper ve Babel'e ilk 11'de yer vermesi G.Saray'ın saha içi dengelerini biraz dalgalandırdı. Alper iyi niyetli ve çalışkandı ama hücum anlamında hızını yeterince kanatlarda kullanamadı. Babel oynadığı süre içinde sorumluk aldı ve sadece hücuma katkı vermedi savunmaya da yardıma geldi. Taylan ile Berkan sadece koşarak ve mücadele ederek oynamamalı. Bu ikili etkili pas kullanmak ve gol için şut atmak konusunda kendilerini geliştirmeli. Marcao'nun dönüşüyle asıl yeri sağ stopere geçen Nelsson hatasız oynadı. Marcao ile birlikte savunmada istikrarı yakalayan G.Saray oyunu geriden ayağa pas yaparak kurmaya özen gösterdi. Galibiyeti isteyen ve Moskova'nın kontrolsüz hücuma geçtiği anda Terim oyuna doğru zamanda müdahale etti. Barış'ın yerine Kerem girdikten sonra G.Saray dikine hücum etmeye başladı ve pozisyonlar buldu. Kerem'le birlikte G.Saray'ın hücumdaki taşları yerine oturdu. Moskova savunmasını resmen dağıtan Kerem'in attığı goldeki deparı ve topa vuruş becerisi mükemmeldi. Morotan'ın golde attığı pas da kaliteliydi.