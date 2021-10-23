G.Saray ışıldıyor

Süper Lig'de son üç maçını kazanan G.Saray, Avrupa'da da oynadığı üç karşılaşmada yenilgi yüzü görmeyerek son dönemdeki performansıyla ışıldıyor. E Grubu'nda son olarak Lokomotiv Moskova engelini geçerek zirvedeki yerini koruyan sarı-kırmızılılar, Beşiktaş ile pazartesi günü oynayacakları mücadele öncesi de moralini katladı. Avrupa'da gol yemeyen 5 takımdan biri olan Aslan, defansındaki sorunu çözmesi sebebiyle de rahat nefes aldı.

REHAVET YASAKLANDI

G.Saray dışında Devler Ligi'nde B.Münih ve Juventus, Avrupa Ligi'nde de West Ham ile Gent henüz kalesinde gol görmedi. G.Saray'ın elde ettiği bu istatistikle birlikte teknik heyet ve futbolculardaki özgüven artarken sarı-kırmızılılarda rehavet yasaklandı. G.Saray bu galibiyeti unutup, Beşiktaş maçına odaklanacak.

KEREM AKTÜRKOĞLU FIRTINASI ESİYOR

G.Saray'ın 24Erzincaspor'dan renklerine bağladığı 23 yaşındaki başarılı oyuncu Kerem Aktürkoğlu bu sezon sarı-kırmızılı takımın yıldızı oldu. Tüm takım içerisinde 18 maçla sezonun en çok forma giyen ismi olan Kerem, 4 golle skor konusunda da zirvede yer alıyor. Milli futbolcu, Emre Kılınç ile birlikte takımın en skorer futbolcusu. 3 de asist yapan Kerem, bu alanda da zirveyi Ömer Bayram'la paylaşıyor. Futbolcu maç sonrasında yaptığı paylaşımda ise "Müthiş bir duygu! Mükemmel bir Avrupa Ligi gecesi. Elhamdülillah" ifadesini kullandı.



TERİM'İN HAMLELERİ DİKKAT ÇEKTİ

AVRUPA'DAKİ ideal 11'inden farklı olarak Moskova deplasmanında Kerem, Morutan, Halil gibi isimleri kulübeye çeken tecrübeli teknik adam, oyunu istediği gibi şekillendirdikten sonra silahlarını son 15 dakikaya girilirken hazırladı ve sonrasında oyuna sürdü. Morutan, Diagne ve Kerem'in oyuna girmesiyle Rus temsilcisinin savunması çaresiz kalmaya başladı. Karşılaşmanın 82'nci dakikasında Morutan'ın harika pasında, Kerem'in yaptığı müthiş koşu golü de beraberinde getirdi ve Galatasaray, Rusya deplasmanından 3 puanla döndü.



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Kerem Aktürkoğlu bu sezon kaydettiği 4 golün 3'ünü Avrupa'da kaydetti. Yıldız isim Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda St. Johnstone, Play-Off turunda da Randers filelerini sarsarken grup aşamasında da önceki gün L.Moskova karşısındaki tek golü kaydetti. Asist konusunda da benzer bir grafiği olan futbolcu üç asistini de Avrupa'da yaptı.